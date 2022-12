Lordi: veröffentlichen neue ‚Hard Rock Hallelujah‘-Version mit „Werwolf“ Bürger Lars Dietrich; Gewinnanteile werden für guten Zweck gespendet

Ho, ho, ho! Die aktuelle, zweimonatige Lordiversitour der finnischen Hardrock-Monster Lordi durch Europa wird in Kürze zu Ende gehen und damit den Tourzyklus anlässlich ihres neuesten Werks (Lordiversity; 2021) abschließen. Doch ehe im Frühjahr 2023 mit der Veröffentlichung ihres Atomic-Fire-Records-Labeldebüts ein neues Zeitalter für das Quintett anbrechen wird, hält es heute eine vorzeitige (unheilige) Weihnachtsüberraschung für seine Fans bereit: eine neue Version seines kultigen ESC-Siegersongs Hard Rock Hallelujah, auf der „Werwolf“ Bürger Lars Dietrich zu hören ist! Der vielseitige Entertainer Dietrich nahm dieses Jahr an der deutschen Edition der Fernsehsendung The Masked Singer (ausgestrahlt von Pro 7) teil und schlüpfte dabei – wie vermutlich schon erahnt – in die Rolle eines Werwolfs, als der er den genannten Lordi-Hit zum Besten gab und damit die Massen begeisterte. Seine Glanzleistung sorgte auch außerhalb Deutschlands für Furore, sodass sie gar Mr. Lordi höchstpersönlich zu hören und zu sehen bekam und direkt derart begeistert war, dass er den Werwolf gemeinsam mit sich und der restlichen Lordi-Horde auf die Bühne bringen wollte. Eine Einladung, der niemand hätte widerstehen können. So wurde der Traum zu Beginn letzter Woche im Münchner Backstage sowie in der Kölner Essigfabrik Wirklichkeit und hunderte anwesende Fans staunten nicht schlecht, als sie Zeugen dieser einzigartigen Zusammenkunft wurden. Die neue Hard Rock Hallelujah-Version kann ab sofort auf allen digitalen Streamingplattformen – auch von allen, die den genannten Überraschungsauftritten nicht beiwohnen konnten – angehört werden. Im selben Zug wird damit auch Gutes getan, haben Lordi, Bürger Lars Dietrich und Atomic Fire Records sich doch geschlossen dazu entschieden, mit ihren Gewinnanteilen die Ukraine zu unterstützen. Klickt hier: https://lordi.afr.link/HardRockHallelujahPR.

Wie erwähnt, steht 2023 für den Beginn eines spannenden neuen Karriereabschnitts der Band, deren erste Töne schneller als gedacht an die Öffentlichkeit gelangen werden. Doch bis dahin (um es mit Lordis Worten zu sagen): ‚Merry Blah Blah Blah‘ und einen monstermäßigen Start ins neue Jahr!

Lordi live:

Lordiversitour

09.12.2022 FI Tampere – Olympia-kortteli

10.12.2022 FI Turku – MS Viking Grace

The Tour To End All Tours

w/ Sabaton, Babymetal

14.04.2023 GB Leeds – First Direct Arena

15.04.2023 GB London – OVO Arena Wembley

16.04.2023 GB Cardiff – Motorpoint Arena

18.04.2023 GB Glasgow – OVO Hydro

21.04.2023 FR Paris – Zénith (La Villette)

22.04.2023 DE Frankfurt – Festhalle

24.04.2023 DE Hamburg – Barclays Arena

25.04.2023 LU Esch/Alzette – Rockhal

28.04.2023 SE Stockholm – Avicii Arena

29.04.2023 NO Oslo – Spektrum

30.04.2023 DK Kopenhagen – Royal Arena

01.05.2023 PL Breslau – 3-Majówka (nur Lordi!) *Neu*

02.05.2023 DE Hannover – ZAG Arena

03.05.2023 NL Amsterdam – Ziggo Dome

05.05.2023 DE Berlin – Mercedes-Benz Arena

06.05.2023 DE Leipzig – Quarterback Immobilien Arena

07.05.2023 AT Wien – Stadthalle

09.05.2023 PL Łódź – Atlas Arena

10.05.2023 CZ Ostrau – Ostravar Aréna

12.05.2023 DE Köln – Lanxess Arena

13.05.2023 BE Antwerpen – Sportpaleis

15.05.2023 DE München – Olympiahalle

18.05.2023 EE Tallinn – Saku Suurhall

19.05.2023 FI Helsinki – Helsingin Jäähalli

20.05.2023 FI Kuopio – Kuopio-halli

23. – 25.06. ES Cartagena – Rock Imperium Festival *NEU*

14.10. AT Kapfenberg – Wildstyle & Tattoo @ Stadthalle *NEU*

21.10. AT Linz – Wildstyle & Tattoo @ Tabakfabrik *NEU*

28.10. AT Salzburg – Wildstyle & Tattoo @ Messezentrum *NEU*