Siena Root: präsentieren Musikvideo zu neuer digitaler Single ‚Coincidence & Fate‘

Großartige Neuigkeiten aus dem Hause der schwedischen Root-Rock-Ikonen Siena Root, denn heute kann die Band endlich weitere Details zu ihrem achten Studioalbum, das am 24. Februar 2023 erscheinen wird und gleichzeitig ihr Atomic-Fire-Records-Labeldebüt darstellt, bekanntgeben! Treffend Revelation betitelt, ist die Platte wortwörtlich eine Offenbarung und das abwechslungsreichste Werk in Siena Roots Karriere geworden und führt die Hörerschaft durch eine gedankliche Reise statt nur schlicht Song an Song zu reihen. Die elf Tracks, die es letztendlich auf das Album geschafft haben, wurden einmal mehr analog im Silence Studio (Koppom, SE) und in den Root Rock Studios (Stockholm, SE), wo sie auch gemixt wurden, aufgenommen, ehe ihnen im Cutting Room Stockholm der letzte (Mastering-)Schliff verpasst wurde. Ihre Fans müssen sich zwar noch etwas gedulden, ehe sie sich selbst auf die erwähnte Reise begeben können, doch bereits heute hat das Quartett als weiteren Vorboten ein Musikvideo zu seinem neuen Track Coincidence & Fate auf YouTube veröffentlicht.

Die Band erläutert: „Dies ist einerseits der Trailer zu unserem Film Wheels Of Revelation, vor allem aber der erste Track auf unserem neuen Album Revelation. Coincidence & Fate beleuchtet die Angst, die einen überkommt, wenn man sich dem Tod nähert und die Tücken des Lebens realisiert, während der Song an sich komplett analog aufgenommen wurde und von reichlich wabernden Orgelteppichen sowie treibendem Schlagzeugspiel dominiert wird. Hier treffen harte, mit weiblichem Leadgesang angereicherte Rockklänge, die unabstreitbar von Kultbands wie Uriah Heep und Jethro Tull beeinflusst wurden, auf den markanten Root-Rock-Sound Siena Roots. Viel Spaß!“

Zudem haben Siena Root eine Show, mit der sie Revelation am Tag seiner Veröffentlichung im Pipeline in Sundsvall, Schweden würdigen wollen und bei der sie von Drivet unterstützt werden werden, angekündigt. Ihr aktueller Reiseplan kann unten eingesehen werden!

Revelation Tracklist:

01. Coincidence & Fate

02. Professional Procrastinator

03. No Peace

04. Fighting Gravity

05. Dusty Roads

06. Winter Solstice

07. Dalecarlia Stroll

08. Leaving The City

09. Little Burden

10. Madukhauns

11. Keeper Of The Flame

Siena Root live:

24.02.2023 SE Sundsvall – Pipeline *NEU*

Weitere Infos zur Band könnt ihr hier nachlesen: