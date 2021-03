Kardashev: ‚The Baring Of Shadows‘ ab sofort auch in Europa als LP und digital (mit instrumentalen Bonustracks) erhältlich

Am 7. Mai werden Kardashev ihre von der Kritik hochgelobte 2020er EP The Baring Of Shadows sowohl auf Vinyl als auch digital neu veröffentlichen. Dabei enthält die EP instrumentale Versionen sämtlicher Stücke!

Um die Vorfreude auf diesen Release zu steigern, hat die Band jetzt ein Video zur Single Snow-Sleep veröffentlicht, das hier angesehen werden kann:

Auf metalblade.com/kardashev kann The Baring Of Shadows in diesen Versionen vorbestellt werden:

– orange marbled vinyl (EU exclusive – limited to 250 copies)

– twilight purple marbled vinyl (EU exclusive – limited to 250 copies)

– orange w/ black dust vinyl (EU exclusive – limited to 250 copies)

– peach marbled (US exclusive)

– clear w/ orange and black splatter vinyl (US exclusive)

The Baring Of Shadows Tracklist:

1. A Frame. A Light

2. Snow-Sleep

3. Torchpassing

4. Heartache

5. A Frame. A Light (Instrumental)

6. Snow-Sleep (Instrumental)

7. Torchpassing (Instrumental)

8. Heartache (Instrumental)

Selbat beschreiben Kardashev ihren Stil als als „deathgaze“, geeignet sind sie in jedem Fall für Fans von Bands wie The Contortionist, Rivers Of Nihil, Devin Townsend und Alcest – unter anderem. Ihr Leitbild könnte man als „Versuch, die schönste und schwerste Musik durch Themen wie Liebe, Verlust und Altruismus im Metal zu erschaffen“, bezeichnen. Ein Großteil der Texte ihrer zahlreichen EPs, Singles und auch des Debütalbums (Peripety von 2015) handelt von der Wissenschaft, dem Weltraum und menschlichen Zuständen.

Nach Wiederveröffentlichung ihrer letztjährigen EP, The Baring Of Shadows, arbeiten Kardashev hart am kommenden Longplayer. Ihr Metal Blade Debüt wird 2022 erscheinen.

Kardashev Line-Up:

Nico Mirolla – Guitars

Mark Garrett – Vocals

Alex Rieth – Bass

Sean Lang – Drums

Kardashev online:

https://kardashevband.com

https://www.facebook.com/Kardashevband

Quelle: Metal Blade Records GmbH