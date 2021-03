Time For Metal: die längsten Songs der Rock- und Metal-Geschichte mit Judas Priest, Enslaved, Kat, Imperium Dekadenz u.v.m.

Ihr wisst nicht, wie ihr die düstere und Corona-bedingt konzertfreie Zeit überstehen sollt? Dann haben wir für euch die Lösung, denn wir haben Hunderte überlanger Rock- und Metal-Mammut-Songs zusammengefasst, mit denen ihr die endlosen Winterabende problemlos füllen könnt und auch ohne große Probleme den gesamten Corona-Hausarrest überstehen könnt. Vergesst also die übliche Dreieinhalb-Minuten-Faustregel und bringt in den nächsten Tagen und Wochen etwas mehr Zeit mit.

Zwar ist die Spieldauer eines Songs noch lange kein Qualitätsmerkmal, doch gibt es gerade oberhalb der Acht-Minuten-Marke eine Menge Schmankerl, die von den Radiostationen gehasst und von den Fans geliebt werden. Meist fristen sie ihr Dasein am Ende eines Albums, fern vom Radar des Mainstreams und der Single-Auskopplungen, doch um genau diese oftmals genialen Nummern geht es in dieser sehr umfangreichen Liste, wobei wir versucht haben, die unterschiedlichsten Genres von Classic Rock bis Death Metal zu berücksichtigen.

Natürlich können wir nun nicht einfach die gesamte Liste veröffentlichen, denn das würde jeden Rahmen sprengen, weshalb wir zu Beginn die Acht-Minuten-Marke geknackt und in 38 Folgen abgearbeitet haben. Nun wird die Neun-Minuten-Marke geknackt, bevor wir uns weiter langsam bis ins Unermessliche steigern. Welches ist der längste Song der Rockgeschichte …, man darf gespannt sein. Man hätte diese Liste noch nahezu unbegrenzt fortführen und um einige weitere hundert Songs erweitern können, doch ganz so lang ist der Winter ja nun auch wieder nicht und der Corona-Lockdown hoffentlich auch nicht. Somit gibt es kein Anrecht auf Vollständigkeit.

Judas Priest – Cathedral Spires

Artist: Judas Priest

Herkunft: England

Song: Cathedral Spires

Album: Jugulator

Genre: Heavy Metal

Veröffentlichung: 1997

Spielzeit: 9:17 Minuten

Link: http://judaspriest.com

Rush – Natural Science

Artist: Rush

Herkunft: Kanada

Song: Natural Science

Album: Permanent Waves

Genre: Rock, Progressive Rock, Hard Rock, AOR

Veröffentlichung: 1980

Spielzeit: 9:17 Minuten

Link: https://www.rush.com

Blind Guardian – Sacred Worlds

Artist: Blind Guardian

Herkunft: Deutschland

Song: Sacred Worlds

Album: At The Edge Of Time

Genre: Heavy Metal, Power Metal, Speed Metal, Symphonic Metal, Progressive Metal

Veröffentlichung: 2010

Spielzeit: 9:17 Minuten

Link: https://www.blind-guardian.com/band/

Enslaved – Roots Of The Mountain

Artist: Enslaved

Herkunft: Norwegen

Song: Roots Of The Mountain

Album: Riitiir

Genre: Progressive Metal, Viking Metal, Black Metal

Veröffentlichung: 2012

Spielzeit: 9:17 Minuten

Link: http://enslaved.no

Omnium Gatherum – Everfields

Artist: Omnium Gatherum

Herkunft: Finnland

Song: Everfields

Album: New World Shadows

Genre: Melodic Death Metal

Veröffentlichung: 2011

Spielzeit: 9:17 Minuten

Link: https://www.omniumgatherum.org

Kat – Szmaragd Bazyliszka

Artist: Kat

Herkunft: Polen

Song: Szmaragd Bazyliszka

Album: …Róże Miłości Najchętniej Przyjmują Się Na Grobach

Genre: Heavy Metal, Speed Metal, Black Metal, Thrash Metal

Veröffentlichung: 1996

Spielzeit: 9:18 Minuten

Link: https://kat-band.com

Green Day – Homecoming

Artist: Green Day

Herkunft: USA

Song: Homecoming

Album: American Idiot

Genre: Rock, Punk Rock, Alternative Rock, Pop Punk

Veröffentlichung: 2004

Spielzeit: 9:18 Minuten

Link: https://greenday.com

Imperium Dekadenz – An Autumn Serenade

Artist: Imperium Dekadenz

Herkunft: Deutschland

Song: An Autumn Serenade

Album: Procella Vadens

Genre: Black Metal, Extreme Metal

Veröffentlichung: 2010

Spielzeit: 9:18 Minuten

Link: https://www.facebook.com/ImperiumDekadenz

The Cure – The Same Deep Water As You

Artist: The Cure

Herkunft: Deutschland

Song: The Same Deep Water As You

Album: Disintegration

Genre: Rock, Post Punk, Dark Wave, Gothic Rock

Veröffentlichung: 1989

Spielzeit: 9:18 Minuten

Link: https://www.thecure.com

Primal Fear – One Night In December

Artist: Primal Fear

Herkunft: Deutschland

Song: One Night In December

Album: Delivering The Black

Genre: Power Metal

Veröffentlichung: 2014

Spielzeit: 9:18 Minuten

Link: http://www.primalfear.de/home/

Blindside – Nothing But Skin

Artist: Blindside

Herkunft: Schweden

Song: Nothing But Skin

Album: A Thought Crushed My Mind

Genre: Post Hardcore, Nu Metal, Alternative Metal

Veröffentlichung: 2000

Spielzeit: 9:18 Minuten

Link: https://www.facebook.com/BlindsideSweden/

Mortification – Overseer

Artist: Mortification

Herkunft: Australien

Song: Overseer

Album: Post Momentary Affliction

Genre: Thrash Metal, Death Metal, White Metal, Power Metal

Veröffentlichung: 1993

Spielzeit: 9:18 Minuten

Link: https://www.facebook.com/mortification777/

Candlemass – Cyclo-F

Artist: Candlemass

Herkunft: Schweden

Song: Cyclo-F

Album: From The 13th Sun

Genre: Epic Doom Metal

Veröffentlichung: 1999

Spielzeit: 9:18 Minuten

Link: https://candlemass.se

Dolorian – Collapded

Artist: Dolorian

Herkunft: Finnland

Song: Collapsed

Album: When All The Laughter Has Gone

Genre: Doom Metal, Black Metal, Ritual Ambient

Veröffentlichung: 1999

Spielzeit: 9:18 Minuten

Link: https://www.facebook.com/Dolorian-24898570876/

Artrosis Ukryty Wymiar

Artist: Artrosis

Herkunft: Polen

Song: Ukryty Wymiar

Album: W Imie Nocy

Genre: Gothic Metal

Veröffentlichung: 1998

Spielzeit: 9:18 Minuten

Link: https://www.facebook.com/Artrosis.band/

Attack – Death Rider

Artist: Attack

Herkunft: Deutschland

Song: Death Rider

Album: Destinies Of War

Genre: Heavy Metal, Power Metal

Veröffentlichung: 1989

Spielzeit: 9:19 Minuten

Link: https://www.metal-archives.com/bands/Attack/1199

Swallow The Sun – The Morning Never Came

Artist: Swallow The Sun

Herkunft: Finnland

Song: The Morning Never Came

Album: The Morning Never Came

Genre: Death Doom, Melodic Death Metal

Veröffentlichung: 2003

Spielzeit: 9:19 Minuten

Link: http://swallowthesun.net

Astral Silence – Cybele Clone Codex

Artist: Astral Silence

Herkunft: Schweiz

Song: Cybele Clone Codex

Album: Open Cold Dark Matter

Genre: Ambient Black Metal

Veröffentlichung: 2013

Spielzeit: 9:19 Minuten

Link: https://www.facebook.com/AstralSilencespaceblackmetal/

Paradox – Tales Of The Weird

Artist: Paradox

Herkunft: Deutschland

Song: Tales Of The Weird

Album: Tales Of The Weird

Genre: Thrash Metal, Power Metal, Speed Metal

Veröffentlichung: 2012

Spielzeit: 9:19 Minuten

Link: https://www.facebook.com/paradoxthrash/

Black Messiah – Old Gods

Artist: Black Messiah

Herkunft: Deutschland

Song: Old Gods

Album: Sceptre Of Black Knowledge

Genre: Folk Metal, Viking Metal, Symphonic Black Metal

Veröffentlichung: 1998

Spielzeit: 9:19 Minuten

Link: https://www.facebook.com/BlackMessiah666/

Fortsetzung folgt!

Ihr habt die ersten Teile unserer Mammut-Songs verpasst? Kein Problem, hier könnt ihr alle nachlesen und -hören.