Kardashev: unterzeichnen weltweiten Deal bei Metal Blade Records

Metal Blade Records freuen sich darauf, Kardashev auf ihrem weltweiten Roster begrüßen zu dürfen!

Selbst beschreiben Kardashev ihren Stil als als „deathgaze“, geeignet sind sie in jedem Fall für Fans von Bands wie The Contortionist, Rivers Of Nihil, Devin Townsend und Alcest – unter anderem. Ihr Leitbild könnte man als „Versuch, die schönste und schwerste Musik durch Themen wie Liebe, Verlust und Altruismus im Metal zu erschaffen“, bezeichnen. Ein Großteil der Texte ihrer zahlreichen EPs, Singles und auch des Debütalbums (Peripety von 2015) handelt von der Wissenschaft, dem Weltraum und menschlichen Zuständen.

Kardashev zur Vertragsunterzeichnung: „Wir könnten nicht aufgeregter und dankbarer sein, mit Metal Blade zu arbeiten. Sie sind der Branchenführer und erfüllen uns einen lebenslangen Traum, da wir immer zu ihren Künstlern aufgeschaut haben, was Innovation, Anspruch und künstlerisches Image angeht. Jetzt können wir die sein, zu denen wir aufgeschaut haben, als wir jung waren.“

Nach Veröffentlichung ihrer letztjährigen EP, The Baring Of Shadows, arbeiten Kardashev hart am kommenden Longplaye. Ihr Metal Blade Debüt wird 2022 erscheinen.

