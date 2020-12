KAT: offizielles Video zu „The Last Convoy/Ostatni Tabor“ veröffentlicht

KAT haben ein neues offizielles Video zu The Last Convoy/Ostatni Tabor veröffentlicht. Der Song ist auf dem Album The Last Convoy enthalten, welches am 25. September 2020 auf CD und am 30. Oktober 2020 auf Vinyl über Pure Steel Records veröffentlicht wurde. Das Album ist mit einer Auflage von 300 schwarzen Exemplaren und insert auf Vinyl erschienen.

Line-Up:

Qbek Weigel – Vocals

Piotr Luczyk – Guitars

Adam „Harris“ Jasiński – Bass

Mariusz Prętkiewicz – Drums

Video Production – Alfred Sosgórnik Studio Blur / Piotr Luczyk

Links:

http://kat-band.com/

https://www.facebook.com/KATofficialprofile

Quelle: Pure Steel Records