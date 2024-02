Keres: veröffentlichen „Exist For War“ vom kommenden Album „Homo Homini Lupus“

Die Blackened Death Metal-Band Keres hat einen neuen Track vom kommenden Album Homo Homini Lupus veröffentlicht. Der Titel lautet Exist For War und ihr könnt euch das Lyric-Video des Songs auf YouTube (hier) ansehen!

Die Band erklärte zum neuen Song:

„Exist For War ist das Sinnbild unserer Gier. Wir führen Kriege, um unseren Machthunger zu stillen. Unterdrücken, wer anders ist, um Reichtümer zu erlangen, die uns nicht gehören, um es auf den höchsten Punkt der Pyramide zu schaffen. Wölfe sein … inmitten der Schafherde. Die Opfer dieses unaufhaltsamen Mechanismus sind die armen Menschen, die für etwas, das uns eingeimpft wurde, in den Tod geschickt werden, nur um uns an der Leine zu halten. Wir sind Marionetten in ihren Händen.”

Exist For War ist im neuen Album Homo Homini Lupus enthalten, das am 23. Februar über Gruesome Records erscheinen soll. Verpasst es nicht, wenn ihr ein Fan von Hate, Vader, Behemoth, Svart Crown und Dark Funeral seid!

Homo Homini Lupus – Tracklist:

1. Exist For War

2. Immaculate Incarnation Of Darkness

3. Oblivion

4. Pale Horse Of Extinction

5. Until Everything’s Burned

6. Leviathan

7. Eradicate The Infected Seed

8. Void And Silence

Bestellt euch das Album Homo Homini Lupus auf Bandcamp vor: https://gruesomerecords.bandcamp.com/album/homo-homini-lupus-2024

Musik und Texte von Keres. Aufgenommen von Keres, gemischt und gemastert von Stefano Morabito im 16th Cellar Studio. Bandfoto von Federica Vanzetta. Artwork von Cristian Giacomuzzi (Giako Tattoo Artist).

Keres sind:

Ares – Gesang

Azrael – Gitarre

Astahrot – Gitarre

Hrymr – Bass

Notrhakr – Schlagzeug

Keres – online:

