Khemmis: enthüllen Trailer zu ihrer »European Desolation MMIX«-Tour

Die aus Denver, CO stammenden Heavy/Doom Metaller Khemmis haben ihr vielgefeiertes Drittwerk Desolation am 22. Juni vergangenen Jahres via Nuclear Blast auf den Markt gebracht. Nach zahlreichen Shows in Nordamerika wird sich das Quartett kommenden Monat auch endlich für eine Headlinertour nach Europa begeben, um seine neuen Tracks auf den hiesigen Bühnen zu präsentieren, wobei die Osnabrücker Truppe Iron Walrus als Support fungieren wird. Um die Wartezeit bis zu den kommenden Konzerten noch etwas zu überbrücken, haben Khemmis heute einen brandneuen Tourtrailer enthüllt, den es hier zu sehen gibt:

Die Band bezieht Stellung: „Wir können es wirklich kaum erwarten, die heiligen Hallen Deutschlands und der Niederlande zu betreten, um unseren europäischen Fanscharen eine Vollbedienung in Sachen Doom Heavy Metal zu bieten. Schnappt euch Denim und Leder (und Pilsner… und Ohrenstöpsel), wir sehen uns in wenigen Wochen!“

»European Desolation MMIX«

w/ Iron Walrus

07.11. D Osnabrück – Bastard Club

08.11. D Weissenhäuser Strand/Ostsee – Metal Hammer Paradise*

09.11. D Braunschweig – KuFa Haus

10.11. D Berlin – Cassiopeia

11.11. D Jena – Rosenkeller

12.11. D Siegen – Vortex

13.11. NL Arnhem – Willemeen

14.11. NL Tilburg – Little Devil

15.11. D Karlsruhe – Alte Hackerei

16.11. D Würzburg – Hammer of Doom

*nur Khemmis

Weitere Khemmis-Termine:

»West Coast Desolation MMXIX«

w/ UN

06.12. USA Salt Lake City, UT – Soundwell

07.12. USA Boise, ID – Neurolux

08.12. USA Seattle, WA – The Highline

09.12. USA Portland, OR – Doug Fir Lounge

10.12. USA Oakland, CA – Starline Social Club

11.12. USA Los Angeles, CA – The Echo

12.12. USA San Diego, CA – Brick By Brick

13.12. USA Phoenix, AZ – Club Red

14.12. USA Denver, CO – Bluebird Theater (w/ WAYFARER)

Bestellt Desolation hier: nblast.de/KhemmisDesolation

Mehr zu Desolation:

Isolation Offizielles Video:

Bloodletting Offizieller Visualizer:

https://www.youtube.com/watch?v=P073izSb9bQ

Flesh To Nothing Offizielles Gitarrenplaythrough:

https://www.youtube.com/watch?v=avbDazC6q7Y

Khemmis sind:

Phil Pendergast | Gitarre, Gesang

Ben Hutcherson | Gitarre, Gesang

Daniel Beiers | Bass

Zach Coleman | Schlagzeug

