Walkways: werden Memphis May Fire auf deren EU/UK-Tour 2019 unterstützen

Die israelischen Alternative Metaller Walkways haben ihr aktuelles Album Bleed Out, Heal Out am 14. Juni 2019 via Nuclear Blast auf den Markt gebracht. Heute können sie bekanntgeben, dass sie im Dezember die aus Nashville, TN stammende Rock-/Hardcore-Truppe Memphis May Fire auf deren EU/UK-Tour unterstützen werden. Unten findet Ihr alle Termine auf einen Blick!

Die Band kommentiert: „Wir freuen uns riesig, heute ankündigen zu können, dass wir uns im Dezember diesen Jahres mit MEMPHIS MAY FIRE auf ausgedehnte EU/UK-Tour begeben werden! Wir können es kaum erwarten, sowohl alte als auch neue Freunde zu treffen!“

w/ Memphis May Fire

01.12. UK Bristol – Thekla

02.12. UK Brighton – Chalk

03.12. UK Birmingham – O2 Academy 2

04.12. UK London – The Underworld Camden

05.12. UK Leeds – The Key Club

07.12. UK Stoke – The Sugarmill

08.12. UK Glasgow – G2

09.12. UK Manchester – Rebellion

10.12. UK Nottingham – Rescue Rooms

11.12. NL Haarlem- Patronaat

13.12 D Köln – Luxor

14.12. D Hamburg – headCRASH

15.12. D Berlin – Musik & Frieden

16.12. D München – Strom

17.12. CH Zürich – Dynamo

18.12. A Wien – Szene

Holt euch Bleed Out, Heal Out hier: http://nblast.de/WalkwaysBOHO

Mehr zu Bleed Out, Heal Out:

Despair (For Heaven’s Sake) Offizielles Video:

Bleed Out, Heal Out Offizielles Video: https://www.youtube.com/watch?v=zyCERQMUr_k

Hell Born Shove (Impossible) Offizielles Video: https://www.youtube.com/watch?v=Uy6d0TyeedA

Care (In This Together) Offizielles Video: https://www.youtube.com/watch?v=e4RxbnFvBAY

Thank You Offizielles Musikvideo: https://www.youtube.com/watch?v=1REbAdF7tA4

Half The Man I Am Offizielles Musikvideo: https://www.youtube.com/watch?v=w_Ogm-0kB7g

Bleed Out, Heal Out – Tracklist:

01. Till The End

02. Hell Born Shove (Impossible)

03. Despair (For Heaven’s Sake)

04. Half The Man I Am

05. Trumpet Call

06. Levitate

07. Bleed Out, Heal Out

08. You Found Me

09. Unbearable Days

10. Enough.

11. Humane Beings

12. Care (In This Together)

13. Thank You

14. Bone Deep

Walkways sind:

Ran Yerushalmi | Gesang

Bar Caspi | Gitarre

Yoni Menner | Gitarre

Avihai Levy | Bass

Priel Horesh | Schlagzeug

