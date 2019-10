Folk Rocker Knasterbart: veröffentlichen brandneues Video aus ‚Kneipenschlägerei‘

Statt Gold & Glamour stehen die Zeichen für Knasterbart eher auf feuchtfröhliche Acker- und Kneipensause: Die sieben Gossenromantiker, die bereits seit 2012 ihr Unwesen treiben, stehen für Folkrock der ganz besonderen Art. Nun stehen Knasterbart mit ihrem 4. Album, Perlen Vor Die Säue, in den Starlöchern, welches am 29.11.2019 via Napalm Records erscheint. Ein einzigartiger Musikstil mit liederlichem Humor, frivolen Wunschträumen und einer guten Portion Selbstironie. Doch seht selbst, im brandneuen Video zum Song Kneipenschlägerei lassen Knasterbart die Folk-Rock-Korken mächtig knallen! Zur Kneipenschlägerei geht es HIER entlang!

Auf Perlen Vor Die Säue kredenzen Hotze, Fummelfips, Fidolin, Hackepeter, Klappstuhl, Knüppelkalle und Schramme eingängiges und augenzwinkerndes Material, das mit Songtiteln wie Ringelpiez Am Kiez mal mit Outlaw-Partystimmung glänzt, Bambis Mama ein Denkmal setzt oder auf Tracks wie Herzchen Im Schnee vor weihnachtlicher Besinnlichkeit kotzt. Ein raubeiniges Vergnügen für alle Säue, und die, die es noch werden wollen. Perlen Vor Die Säue ist ab sofort HIER vorbestellbar!

Album Tracklist:

1. Perlen für die Säue

2. Ringelpiez am Kiez

3. Kneipenschlägerei

4. Backpfeifensonate in d-Moll

5. Bambis Mama

6. Gib dich auf

7. Laich mich ein

8. Muss-ketier

9. Gossenglocken

10. Tanzt nach meiner Pfeife

11. Geboren um zu Sterben

12. Herzchen im Schnee

Knasterbart sind:

Hotze (Gesang)

Fummelfips (Gesang, Mandoline)

Hackepeter (Gitarre)

Schramme (Gitarre)

Fidolin (Geige)

Klappstuhl (Bass)

Knüppelkalle (Schlagzeug)

Knasterbart Live:

30.11.2019 Dortmund, Lichter-Weihnachtsmarkt

„Eisheilige Nacht“-Tour mit Subway To Sally, Fiddler´S Green, Vogelfrey:

20.12.2019 Stuttgart, Im Wizemann

21.12.2019 Gießen, Messehalle Gießen

22.12.2019 Dresden, Alter Schlachthof

26.12.2019 Bochum, RuhrCongress

27.12.2019 Würzburg, Posthalle

28.12.2019 Bielefeld, Lokschuppen

29.12.2019 Bremen, Pier 2

30.12.2019 Potsdam, Metropolis Halle

„Perlen Vor Die Säue“-Tour:

06.02.2020 Berlin, Columbia Theater

07.02.2020 Hamburg, Markthalle

08.02.2020 Köln, Essigfabrik

13.02.2020 Hannover, Kulturzentrum Faust

14.02.2020 München, Backstage

15.02.2020 Karlsruhe, Substage