Am 22. Juni entführt das amerikanische Quartett KHEMMIS in seine fesselnde Welt aus Heavy Metal und erdrückendem Doom mit seinem dritten Studioalbum »Desolation«. In Nordamerika konnte die Band mit ihren zwei vorherigen Veröffentlichungen bereits große Hype-Wellen schlagen und so wurde der Vorgängerlongplayer »Hunted« von USAs Decibel Magazin sogar zum Album des Jahres 2016 gekürt – nun nimmt die Band auch Europa für sich ein. Nach ihrer ersten Single ‚Isolation‚ gibt es nun einen weiteren Song aus dem neuen Album zu hören. Seht hier das Visualizer Musikvideo zu ‚Bloodletting‚ mit animierten Parts aus dem Albumartwork von Sam Turner und Performance-Aufnahmen der Band:

»Desolation« erscheint am 22. Juni auf Digipak CD, in zwei verschiedenen LP-Farben (schwarz und orange) und digital. Bestellt das Album jetzt hier vor:

http://nblast.de/KhemmisDesolation

Streamt oder downloadet die neue Single hier:

http://nblast.de/KhemmisBloodletting

Falls Ihr das Musikvideo von ‚Isolation‚ verpasst habt, könnt Ihr es hier sehen:

Die Trackliste von »Desolation« liest sich wie folgt:

1. Bloodletting

2. Isolation

3. Flesh To Nothing

4. The Seer

5. Maw Of Time

6. From Ruin

KHEMMIS haben für dieses Jahr zahlreiche Festivalauftritte angekündigt, darunter Roadburn und Doom Over Leipzig in Europa sowie das Maryland Deathfest, Migration Fest und Heavy Montreal in Nordamerika. Weitere Tourdaten für dieses Jahr werden bald angekündigt.

Aktuell könnt Ihr die Band bei einer dieser Shows erleben:

24.05. USA Baltimore, MD – Maryland Deathfest XVI

25.05. USA Somerville, MA – ONCE Ballroom (w/ WORMWOOD, SEA)

26.05. USA Brooklyn, NY – Saint Vitus (w/ TODAY IS THE DAY)

»Desolation« in kompletter Länge:

29.06. USA Los Angeles, CA – Echoplex (w/ FUTURE USSES)

01.07. USA Chicago, IL – Reggies (w/ STARLESS, VARAHA)

07.07. USA Denver, CO – The Hi Dive (w/ IN THE COMPANY OF SERPENTS, PALEHORSE/PALERIDER)

27.07. USA Pittsburgh, PA – Migration Fest

29.07. CDN Montréal, QC – Heavy Montréal

Kommentare

