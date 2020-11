Killer Be Killed: debütieren mit „Inner Calm From Outer Storms“

Killer Be Killed, die am 20. November eines der sehnlichst erwartesten Metalplatten des Jahres Reluctant Hero, via Nuclear Blast Records veröffentlichen, haben die dritte Single des Albums gestern veröffentlicht: Inner Calm From Outer Storms.

„Inner Calm From Outer Storms handelt von der Fähigkeit, ein fernes oder unersichtliches Ziel wahrzunehmen“, erklärt Troy Sanders. „Es erkundet die Reise mutiger Verlassenheit, wo das Ziel existiert oder aber eben vielleicht auch nicht.„

Greg Puciato pflichtet dem mit der Aussage bei, dass die Lyrics sich „an der Idee orientieren, offen für die Freiheit zu sein Chaos als Teil der eigenen Existenz anzuerkennen„.

Der Song wurde gestern erstmals in Sirius XM’s Liquid Metal mit Jose Mangin als Gastgeber gespielt.