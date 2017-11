Massacre Records freut sich sehr, das Signing der dänischen Melodic Death Metaller Killing Gandhi zu verkünden, die Ende Februar 2018 ihr neues Album veröffentlichen werden!

Alle Bandmitglieder sind erfahrene Musiker, die in der Vergangenheit unter anderem in Bands wie Myrkur, Manticora, Illdisposed und Wuthering Height gespielt haben. Nach ihrem Debütalbum Cinematic Parallels (2015), werden Killing Gandhi nun im nächsten Jahr ihr neues Album Aspirations Of Failure veröffentlichen – ein Konzeptalbum über zwei Männer, die damit konfrontiert werden, ob sie in ihrem privaten wie professionellem Leben erfolgreich sein oder versagen wollen.

Mit ihrem neuen Album gehen Killing Gandhi nun den nächsten Schritt und wollen neue Fans dazugewinnen sowie ein noch größeres Statement in der internationalen Metalszene setzen!

