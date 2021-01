King Zebra: veröffentlichen Video zu „She Don’t Like My R’n’R“ aus dem kommenden Album

In Zürich sind die Zebras los! Anfang 2017 veröffentlichten die Schweizer Hardrocker King Zebra, bestehend aus ex-China Sänger Eric St. Michaels, Roman Lauer, Jerry Napitupulu, Manu Judge und Ben Grimm ihren ersten Song Bad Idea, gefolgt von ein paar Singles und einer EP in 2019. Die Corona-Pandemie im letzten Jahr haben die Züricher nun genutzt und stehen mit dem Debütalbum in den Startlöchern. Drei Wochen verbrachte die tierische Band im schwedischen Göteborg, um mit Oscar Nilsson (Hank Von Hell, Engel, We Sell The Dead) den Erstling zu produzieren. Bei dieser Gelegenheit kam es auch zu einer Zusammenarbeit mit Thundermother-Sängerin Guernica Mancini, die in einem Gastbeitrag auf dem Album zu hören sein wird.

Um den Albumtitel und das genaue Veröffentlichungsdatum machen die königlichen Zebras bisher noch ein großes Geheimnis, doch die erste Single She Don’t Like My R’n’R inklusive dazugehörigem Videoclip könnt ihr euch schon geben. Gepflegte Gute-Laune-Mucke für Fans von Hardrock im 80`s-Style.