CALLEJON freuen sich, endlich die ersten Details zu ihrem neuen Album „Fandigo“ zu verraten, das am 28. Juli bei People Like You Records erscheint. „Fandigo“ wurde von der Band selbst produziert und von Moritz Enders gemischt, der u.a. mit Künstlern wie Casper, Kraftklub oder Jennifer Rostock gearbeitet hat. Einen ersten Vorgeschmack auf „Fandigo“ bietet die Single „Utopia“. Regie zum Video führte Sänger und visueller Kopf BastiBasti selbst: https://www.youtube.com/watch?v=rM3_8HTCv2s

“ ‚Utopia‘ nimmt den Zuhörer mit auf einen wilden, mit Neonlicht gefluteten Trip durch die Nacht. Utopia, die grell strahlende Großstadt bei Nacht, wird zum Sinnbild des rauschenden Erlebens. Wie auf einem intensiven Drogentrip lässt sich der Protagonist des Songs bereitwillig durch die Flut der Eindrücke treiben, die auf ihn wirken. Es geht um das Loslassen jeder Kontrolle, in einer Nacht, in der alles passieren könnte. Die Welt, die den Protagonisten umgibt, erscheint fremd und bedrohlich, gleichzeitig übt sie aber eine Faszination auf ihn aus, der er sich nicht entziehen kann. Die drückende Hitze, das grelle Leuchten, die aufblitzende Gefahr, sich selbst zu verlieren, ziehen ihn in den Bann und lassen ihn nicht wieder los.“

Die Standardversion von „Fandigo“ kommt mit dem folgenden Tracklisting:

1. Der Riss in uns

2. Utopia

3. Pinocchio

4. Hölle Stufe 4

5. Monroe

6. ∅

7. Das gelebte Nichts

8. Noch einmal

9. Mit Vollgas vor die Wand

10. Powertrauer

11. Mein Gott ist aus Glas

12. 11°19′0″N, 142°15′0″O

13. Nautilus

14. Fandigo Umami

Die ersten Vorbestellungsmöglichkeiten sind bereits online. Wer sich eine digitale Version des Albums sichert, bekommt schon heute „Utopia“.

http://smarturl.it/CALLEJON-FANDIGO

Weitere Optionen folgen!

Im Sommer gibt es CALLEJON noch vor der Veröffentlichung von „Fandigo“ auf diversen hochkarätigen Festivals zu sehen:

09.06.17 (CH) Interlaken – Greenfield Festival

16.06.17 (AT) Nickelsdorf – Nova Rock

22.-24.06.17 (DE) Gräfenhainichen – With Full Force

23.06.17 (DE) Neuhausen ob Eck – Southside Festival

25.06.17 (DE) Scheeßel – Hurricane Festival

01.07.17 (DE) Münster – Vainstream Festival

07.07.17 (IT) Klobenstein – Rock Im Ring

08.07.17 (DE) Bonn – Rockaue

Im September werden CALLEJON Papa Roach auf deren Tourdates in Deutschland, Österreich und Schweiz supporten. Das Package wird abgerundet von Frank Carter & The Rattlesnakes.

CALLEJON

mit Papa Roach, Frank Carter & The Rattlesnakes

15.09.2017 Hamburg – Sporthalle

16.09.2017 Berlin – Velodrom UFO

20.09.2017 (A) Wien – Gasometer

21.09.2017 München – Zenith

23.09.2017 (CH) Winterthur – Eulachhalle

25.09.2017 Ludwigsburg – MHP Arena

27.09.2017 Fürth – Stadthalle

28.09.2017 Offenbach – Stadthalle

03.10.2017 Oberhausen – Turbinenhalle

People Like You Records durften CALLEJON kürzlich als neuen Teil der Labelfamilie begrüßen. Die Band aus Düsseldorf hat sich in den letzten Jahren zu einer Institution in der deutschen Metal-, Hardcore- und Rocklandschaft entwickelt mit Top Ten Platzierungen in den deutschen Albumcharts für die letzten drei Alben „Blitzkreuz“ (#9), „Man spricht Deutsch“ (#7) und „Wir sind Angst“ (#5).

