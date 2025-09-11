Kivisydän: veröffentlichen ihre letzte Single „Varjoihin“ aus dem kommenden Debütalbum

Die finnische Melancholic-Metal-Band Kivisydän lädt ihre Zuhörer ein, in eine Welt einzutauchen, in der Zerbrechlichkeit und Stärke koexistieren und in der das Gewicht der Trauer sowohl erdrückend als auch befreiend wirkt. Melodischer, symphonischer Metal trifft auf kraftvolle Vocals und Texte, die tief in Trauer, Verzweiflung und Schmerz eintauchen – letztendlich jedoch auch in Hoffnung.

Varjoihin ist die letzte Singleauskopplung aus dem Debütalbum Kuoleva Aurinko, das am 17. Oktober 2025 veröffentlicht wird. Seht euch das Lyric-Video hier an:

Hört euch Varjoihin hier an: https://push.fm/fl/kivisydan-varjoihin

Varjoihin erzählt die Geschichte eines Kindes, das ständig von seinen eigenen Angehörigen kritisiert und herabgesetzt wird, was sein Selbstwertgefühl in Stücke zerbricht. Der einzige Ausweg und die Freude des Kindes ist das Laufen im Wald. Der Song präsentiert eine energetischere Seite der Band und steht im Kontrast zur feierlichen Atmosphäre der vorherigen Single.

Die Trackliste zu Kuoleva Aurinko findet ihr im Time For Metal Release-Kalender:

Das Album wurde von Heikki Marttila im Guru Studio gemixt, der als Gitarrist der Band Stella bekannt ist, und von Miro Kiiski (Miromastering) gemastert.

Kivisydän sind:

Tuomas Sorvari – Keyboards und Orchestrierungen

Jake Rapikisto – Gitarre, Bass, Hintergrundgesang

Sami Ryynänen – Gesang

Kivisydän online:

instagram.com/kivisdn

facebook.com/kivisdn