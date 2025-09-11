Transgalactica: veröffentlichen ihre neue Single „The Great Escape: Death“ als Vorbote des Albums „Onwards And Upwards“

Das polnische Duo Transgalactica hat seine neue Single The Great Escape: Death veröffentlicht – der erste Song des kommenden zweiten Albums Onwards And Upwards, das im Dezember erscheinen soll.

Hinter der Band stehen Tomasz Bieroń, ein 60-jähriger Übersetzer aus Krakau, der die Musik komponiert und Keyboard spielt, sowie sein Sohn Filip, 24, Student der Wirtschaftswissenschaften in Warschau und Gitarrist der Formation. Die Vocals stammen von Lucky Sparxx, einem Musiker aus Chile, der seine Privatsphäre wahrt und durch das Bild einer geheimnisvollen andinen Raubkatze repräsentiert wird.

Die neue Single eröffnet eine Trilogie über die „große Flucht“ der Menschheit aus frühem Tod, Hunger und Krankheit. Mit Refrains wie „Es lebe das Leben!“ erinnert der Song daran, dass Menschen einst nur 35 Jahre alt wurden – während heute Superhundertjährige Realität sind.

Musikalisch kombiniert The Great Escape: DeathFlamenco-Rhythmen und Arpeggios im Stil von Albeniz mit wuchtigen Klanglandschaften und einem Gitarrensolo, das von Queens Innuendo inspiriert ist. Das Ergebnis: hypnotisch wie der Flamenco, zugleich aber zutiefst lyrisch.

Die geplanten Videos zu den drei Stücken der Trilogie zeigen jeweils die Beerdigungen von Herr Früher Tod, Hunger und Krankheit (alias Pest) – organisiert vom fiktiven Bestattungsinstitut Eternidad Seviliana.