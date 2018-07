Eine Fussball WM Party ohne einer neuen Kneipenterroristen WM CD ist wie Grillen ohne Bratwurst – das geht gar nicht. Also ließen die Jungs aus dem hohen Norden zwei neue WM Hymnen und satte 13 Live Songs ( inklusive einem brandneuen Song ) auf die dürstende Nation los.

Das alles zum Preis einer Mini CD, die am 8. Juni erschien.

Als wahre Fußball-Fans hätten sich die Hanseaten die Tage nach Veröffentlichung ihres Albums, sprich: den Weitergang der WM, selbstverständlich auch ganz anders vorgestellt.

Für alle, denen es ähnlich wie den Hamburger Musikern geht und die sich auch noch nicht von dem Schock des deutsche Aus erholt haben, erklären die Kneipenterroristen in einem Trailervideo, wie die WM eigentlich hätte verlaufen sollen: https://youtu.be/agAIzNm0yYA

Mit einem wahren Paukenschlag feiern die Hamburger Kneipenterroristen außerdem ihren 20.Bandgeburtstag !

Das aktuelle Kneipenterroristen Album „Schneller Lauter Härter“ hat einen sensationellen 21. Platz in den deutschen Charts erreicht und war in den Trendcharts hinter Helene Fischer und den Toten Hosen sogar auf dem dritten Platz zu finden!

Produziert und gemastert von Alex Henke ( u.a. Bassist von Daniel Wirtz, bekannt aus der TV-Sendung “Sing´meinen Song“ ) der schon vielen deutschsprachigen Bands ( Udo Lindenberg, Helene Fischer, Adel Tawil, Abschlach!, uvm. ) in seinem Boogie Park Studio Hamburg den perfekten Sound verpasst hat

Kneipenterroristen Live

07.07.18 Parkentin – Zum Kutscher

12.07.18 Rieden/Kreuth – G.O.N.D. Open Air

10.08.18 Heede – Amun MC Jahresparty

01.09.18 Hartenholm – Werner Rennen

08.12.18 Cuxhaven – Franzler Musikbar

15.12.18 Leipzig – Hellraiser

Kommentare

Kommentare