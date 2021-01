Kommissar Wallander – Staffel 2

Fazit

Krimis bleiben mein Steckenpferd. Gute Produktionen haben immer einen Platz in meinem Spektrum. Viele von euch setzen auf Horrorstreifen oder Actionkracher. Tiefgründige Krimis bleiben an meiner Pole Position, die gerne als Drama oder Thriller in andere Bereiche eintauchen dürfen. Wie schon beim ersten Teil von Kommissar Wallander lebt die Verfilmung von Kenneth Branagh, der an seiner Position im ewigen Duell mit Rolf Lassgård ist. Wer ist besser? Die Frage dürfte noch oft in den Raum geworfen werden, oft huscht dann ein Rolf Lassgård über die Lippen. Ich für meine Person mag beide Schauspieler und auch die Umsetzungen der Fälle, die von beiden dargeboten wurden. Mein Urteil: Beide haben ihre Stärken und hauchen den Handlungen ihre Emotionen ein. Zum Glück braucht man gar keinen Sieger küren und kann einfach alles genießen. Ein Höhepunkt der drei Filme ist Mörder Ohne Gesicht. Missen möchte man Der Mann, Der Lächelte und Die Fünfte Frau auch nicht. Da wir aber gerade versuchen, wenigstens etwas Wertungen festzulegen, würde der Platz an der Sonne eben an Mörder Ohne Gesicht gehen. Wer die erste Staffel gekauft hat, wird auch jetzt zugegriffen haben. Sollte es an euch vorbeigegangen sein, greift einfach zu und besorgt euch beide Release. In den nächsten Wochen folgen noch Part 3 und 4. Das Ergebnis dürfte, wie schon beim ersten Bericht erläutert, in die höchsten Regionen springen.