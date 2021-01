Die Symphonic Metaller Imperia werden am 26.03.2021 bei Massacre Records ihr neues Album The Last Horizon veröffentlichen!

Das Coverarwork – siehe unten – wurde erneut von Jan Yrlund / Darkgrove Design gestaltet.

Mix und Mastering lag wieder in den Händen von Jacob Hansen / Hansen Studios.

The Last Horizon wird demnächst vorbestellbar und als 2-CD Digipak sowie in digitaler Form erhältlich sein.

http://imperiaband.com

https://www.facebook.com/imperiaband

Quelle: Massacre Records