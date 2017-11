Konzertfabrik Z7: am 07.11. mit Mr. Big, The Answer und Faster Pussycat

Die US-amerikanische Hardrock Band Mr. Big meldete sich am 7. Juli 2017 mit einem neuen Album zurück. Zwei Jahre nach ihrem letzten Studioalbum … The Stories We Could Tell präsentieren die vier harten Jungs ihren neuen Longplayer Defying Gravity.

Special Guest: The Answer + Faster Pussycat

Location: Z7

Datum: Dienstag, 07.11.2017

Beginn: 19.30 Uhr

Tickets an der Abendkasse erhältlich

The Answer

„Mit einer unfassbaren Lockerheit zocken die Jungs Songs runter, vor denen man niederknien will und zeigen der Welt des Hard-/ Classic- / Blues-Rock, wer hier das Sagen hat“, urteilte das Online-Portal metal.de über das aktuelle The Answer-Album Raise A Little Hell. Genauso locker zocken die Nordiren diese Songs auch bei ihren mitreissenden Konzerten. Das gibt es nonstop fette Riffs, starke Melodien und die klasse Stimme von Shouter Cormac Neeson, die immer wieder an Robert Plant in seinen besten Tagen erinnert. Wer die Band letztes Jahr im Vorpogramm von Whitesnake schon einmal im Z7 erleben durfte, wird es sich bestimmt nicht entgehen lassen, wenn The Answer für Mr.Big einheizen!

