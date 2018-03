Zum 25. Geburtstag des grossartigen Debütalbums seiner Band Gotthard hat sich Gitarrist Leo Leoni einen lange gehegten Traum erfüllt. Mit Gotthard-Drummer Hena Habegger, Dial Hard-Tour-Klampfer Igor Gianola (Ex-U.D.O), dem befreundeten Tessiner Bassisten Mila Merker und dem Ausnahmesänger Ronnie Romero (Lords Of Black, Rainbow) erweckt er unter dem Banner CoreLeoni alte Gotthard-Knaller zu neuem Leben: „Ich wollte Songs wie Downtown, Firedance, Here Comes The Heat oder All I Care For Tribut zollen. Songs, die wir zuletzt mit Gotthard vernachlässigt haben.“.

Mit CoreLeoni kehrt Leo zurück zu den Zeiten, als Gotthard noch roher, härter und ungestümer agierten. Die alten Fan-Favoriten wurden aufgefrischt und mit der neuen Formation noch einmal eingespielt. Leo: „Das Projekt CoreLeoni hat so viele Emotionen ausgelöst, schöne Erinnerungen zurückgebracht und mein Herz mit grosser Freude erfüllt. Ich hoffe, den Fans geht es beim Anhören genauso.“

Das Album CoreLeoni – The Greatest Hits – Part 1 erscheint am 23. Februar 2018 mit einem Dutzend neu interpretierten Bandklassikern und dem brandneuen CoreLeoni-Titel Walk On Water.

Hier gehts zur Veranstaltung

Location: Z7

Datum: Samstag, 23.06.2018

Einlass: 19:00 Uhr

Beginn: 20.00 Uhr

