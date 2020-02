Korpiklaani: enthüllen neue digitale Single „Birra Birra“ (feat. Emilio Souto von Skiltron)

Die finnischen Folk Metal Superstars Korpiklaani haben sich jetzt lange genug ausgeruht, um jetzt eine neue Tour starten zu können. Diese startet mit zwei Shows in Japan Ende Februar, gefolgt von einer UK Tour im März mit den den Heavy Metal Hexen von Burning Witches und anschließend vier Shows in der Slowakei, mit der lokalen Rock Band Arzen. Das ist für das Sextett Grund genug, um das neue Jahr auf gebührend musikalische Weise zu starten! Deshalb veröffentlicht die Band heute eine weitere Version ihres Hits Beer Beer. Schaut euch das neue Lyricvideo zu Birra Birra (feat. Emilio Souto von Skiltron) hier an:

Emilio dazu:

„Ich habe die Jungs von Korpiklaani in den Petrax Studios während den Aufnahmen zu Kulkija besucht und Jonne erzählte mir von seiner Idee, viele Versionen von Beer Beer in verschiedenen Sprachen aufzunehmen und fragte mich, ob ich ihm mit den Lyrics zur spanischen Version helfen könnte. Ich schlug vor, eine Version mit argentinischem Slang aufzunehmen und sie liebten die Idee! Und auf einmal, wenige Momente nachdem ich die Lyrics fertig geschrieben hatte, war ich auf einmal mitten drin, die Vocals aufzunehmen!

Vielleicht hatten wir an dem Tag ein bisschen zu viel Birra, dass wir so eine verrückte Version gemacht haben 😉

Disfruten, escabien y a rockear!“