Lachend In Die Kreissäge: Der Podcast – Episode 3 Online

The man, the myth, the legend! In Episode 3 sprechen Janosch und Jan von Long Distance Calling in ihrem Podcast Lachend In Die Kreissäge mit Oliver Plöger, einem wahren Enfant Terrible der deutschen Medienlandschaft. Oliver hat im Laufe der Jahre Leuten wie Toni Kroos, Robbie Williams, Dave Grohl und vielen weiteren auf den Zahn gefühlt und in seiner TV Sendung Crazy Planet auf einer Reise nach Südamerika seinen Körper verlassen. Außerdem ist er Drummer der größten Band der Welt. Ladies and Gentlemen, Vorhang auf!

Episode 3 ist ab sofort online: https://lidkpodcast.podigee.io/4-episode3

Außerdem natürlich bei iTunes, Spotify, Deezer etc.