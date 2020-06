Tanzt! 2020: Das Mittelalter- und Folk-Rock/-Metal Festival

Vom liebevoll aber minimalistisch umgesetzten Underground-Konzert in einer Rosenheimer Diskothek zum jährlichen Szene-Event in einem der renommiertesten Veranstaltungszentren Europas: Tanzt! feiert am 21.11.2020 im Backstage in München seinen 14. Geburtstag. Die kommende Ausgabe wird für Fans und Freunde des Mittelalter- & Folk-Rock/-Metals wieder ein unvergessliches Erlebnis.

Einlass: 13.30 Uhr / Beginn: 14.00 Uhr

VVK: 25 Euro + Gebühr / AK: erhöhter Preis

Tickets gibt es bei Backstage Tickets, Eventim und München Ticket.

Eine Veranstaltung von Backstage Concerts GmbH und MRW Concerts mit folgenden Bands:

Vroudenspil

Freibeuter-Folk aus München

Ingrimm

Mittelalter-Metal aus Regensburg

Ignis Fatuu

Mittelalter-Folk-Rock aus Nürnberg

Gossenpoeten

Alternative-Folk aus Franken

Corvidae

Mittelalter-Rock aus Franken

Vera Lux

Mittelalter-Folk-Metal aus Nürnberg

Brachmond

Mittelalter-Rock aus München

Mornir

Pagan-Metal aus Freising