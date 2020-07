Lamb Of God und Kreator: kündigen neue Tourdaten für die „State of Unrest Tour 2021“ an

Kreator + Lamb Of God with Power Trip 19.11.2021 DK – Copenhagen, Forum Black Box

20.11.2021 SE – Stockholm, Fryshuset Arenan

22.11.2021 FI – Oulu, Teatria

23.11.2021 FI – Helsinki, Ice Hall Black Box

25.11.2021 PL – Warsaw, Stodoła (Venue Change)

26.11.2021 DE – Berlin, Columbiahalle

27.11.2021 DE – Leipzig, Haus Auensee (New Show)

28.11.2021 DE – Munich, Zenith

30.11.2021 CH – Zurich, Samsung Hall

01.12.2021 BE – Brussels, Ancienne Belgique

03.12.2021 DE – Ludwigsburg, MHP-Arena

04.12.2021 DE – Hamburg, edel-optics.de (Venue Change)

05.12.2021 DE – Saarbrücken, Saarlandhalle

07.12.2021 ES – Barcelona, Razzmatazz

08.12.2021 ES – Madrid, La Riviera

10.12.2021 DE – Wiesbaden, Schlachthof

11.12.2021 DE – Essen, Grugahalle (Venue Change)

12.12.2021 NL – Tilburg, 013 (New Show)

14.12.2021 UK – Bristol, O2 Academy Bristol*

15.12.2021 UK – Manchester, Manchester Academy*

16.12.2021 UK – Glasgow, O2 Academy Glasgow*

17.12.2021 UK – Birmingham, O2 Academy Birmingham*

19.12.2021 UK – London, O2 Academy Brixton*

20.12.2021 FR – Paris, L’Olympia

* Lamb Of God Headline