Landmvrks: veröffentlichen brandneue Single & Musikvideo „Rainfall“

Nach ihrem Meisterwerk Fantasy (2018), das zeigt, wie erfolgreich die Band es geschafft hat, sich einen Namen zu machen und sich mit ihrem eigenen Stil zu behaupten, sind die in Marseille, Frankreich, ansässigen Metalcore-Stars Landmvrks mit voller Power zurück! Frischer und härter als je zuvor veröffentlichen sie heute ihre brandneue Single Rainfall, zusammen mit dem dazugehörigen und heftigen Musikvideo, das sogar eines der Bandmitglieder in den Rollstuhl befördert hat!

Jetzt ansehen:

Jetzt streamen: https://Landmvrks.lnk.to/rainfall

Landmvrks haben ihre große EU / UK & Frankreich-Tour für März / April 2021 angekündigt! Für die EU / UK werden ihre Landsleute Resolve und Wolfpack die Shows unterstützen und aufpeppen!

»Landmvrks Europe / United Kingdom 2021«

/w special guest: Resolve, Wolfpack

02.04.21 AT Wien – Impericon Festival

03.04.21 DE Leipzig – Impericon Festival

04.04.21 CH Zürich – Impericon Festival

05.04.21 DE Trier – Miez

07.04.21 IT Verona – The Factory

08.04.21 IT Modena – La Tenda

09.04.21 IT Milano – Legend Club

10.04.21 DE München – Impericon Festival

11.04.21 DE Oberhausen – Impericon Festival

13.04.21 UK Birmingham – Asylum 2

14.04.21 UK Glasgow – Garage Attic

15.04.21 UK Manchester – Star & Garter

16.04.21 UK London – 229

17.04.21 BE Aarschot – Jc De Klinker

18.04.21 NL Arnehm – Willemeen Kz

19.04.21 DE Köln – MTC

20.04.21 DE Hamburg – Logo

21.04.21 DE Berlin – Cassiopeia

22.04.21 PL Warsaw – Puglos

23.04.21 SK Bratislava – Kulturak Klub

24.04.21 DE Göttingen – Freihafen

25.04.21 DE Nürnberg – Z-Bau

26.04.21 DE Wiesbaden – Schlachthof

Tickets : www.landmvrks.com



»Landmvrks France 2021«

presented by Opus Live

27.02.21 FR Marseille – Espace Julien

04.03.21 FR Metz – L’Aérogare

05.03.21 FR Mulhouse – Noumatrouff

06.03.21 FR Lyon – CCO

11.03.21 FR Grenoble – L’ampérage

12.03.21 FR TBA – TBA

13.03.21 FR Lille – La Bulle

19.03.21 FR Nantes – Scène Michelet

20.03.21 FR Quimper – Novomax

26.03.21 FR Monpellier – Secret Place

27.03.21 FR Toulouse – Connexion Live

Tickets : landmvrks.com