Last Pharaoh: „The Mantle Of Spiders“ – Cover, Tracklist, Veröffentlichungsdatum 21.09.2018

Last Pharaoh: „The Mantle Of Spiders“ – Cover, Tracklist, Veröffentlichungsdatum 21.09.2018

Am 21. September 2018 wird das Debütalbum der US Melodic Epic Metal Band Last Pharaoh The Mantle Of Spiders auf CD veröffentlicht. Der Vorverkauf beginnt am 7. September 2018.

Die rhythmische Urkraft des Achtziger Jahre Heavy Metal verbindet sich bei Last Pharaoh mit der Virtuosität der Neo-Classic aller Shredding-Meister.

Aus Hudson Valley, kommt die neue US Metal-Hoffnung um Sänger Tommy Santangelo, Gitarrist Ron Toth, Bassist Michael James und Schlagzeuger Ed Shelinsky.

Im Gegensatz zur immer spärlicher werdenden Konkurrenz dieses Metiers wuchern Last Pharaoh mit kraftvollen und melodiösen Vorzeigestücken, die ohne progressive, den Kompositionen eher schadhafte Ausflüge auskommen und zielgerichtet das Herz und Hirn aller Banger treffen. Last Pharaohs Debüt The Mantle Of Spiders sollte nicht nur Freunde von Malmsteen und Impellitteri umgehend finden, sondern ebenso solche von Queensrÿche und Judas Priest.

Tracklist:

1. Into The Darkness

2. The Headless Horseman

3. Jekyll And Hyde

4. Deadly Dreams

5. Machinic Non-Conscience

6. Slave To The Kill (The Son Of Sam)

7. Desert Dreams

8. Mantle Of Spiders

9. Psychohouse

Line-Up:

Tommy Santangelo – vocals

Ron Toth – guitars

Michael James – bass

Ed Shelinsky – drums

www.facebook.com/LastPharaohMetalBand

Kommentare

Kommentare