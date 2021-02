Leached: neue Band / erstes Release

Da herrscht ja schon jetzt eine Menge Spannung bei uns. Im Kölner Raum gibt es ein neues/mysteriöses Bandprojekt. Noch ist nicht bekannt, wer dahintersteckt. Uns erreichte eine E-Mail eines uns bekannten Promotors, den wir natürlich hier auch nicht verraten werden.

Inhalt dieser Mail ist der Hinweis auf das Bandprojekt Leached, welches im Sommer seinen ersten Longplayer auf den Markt bringen wird. Zugleich gab es den Hinweis auf ein Video bei YouTube zum Debüttrack Stay Strong!

Aber lest selbst:

„Leached ist eine Doom-/ Gothic-/ Synth- Metal Community Kölner Musiker*innen und starten mit ihrem ersten Debüt Track Stay Strong! am 26.02.2012 auf allen bekannten Streaming Diensten.

Das wahrscheinlich Beste, was man als Künstler ohne große Bühne gerade machen kann – nämlich, sich neue Sachen auszudenken und auszuprobieren. Genau das machen Leached.

Sich der aktuellen Situation zu stellen und mit dem ersten neuen Song Stay Strong! ein Statement dafür abzugeben, den Kopf nicht hängen zu lassen und einfach unbeirrt das Beste daraus zu machen.

In diesem Fall heißt das, die bestehenden Konstellationen neu zu ordnen, seine Einflüsse in einen Topf zu geben, um mal alles kräftig durchzurütteln. Gute Zeit dafür im Moment!

Leached steht für all das. Hier ist nichts lit – es gilt hier, alles mal richtig leachen zu lassen… Und das hat bei diesem Projekt immer zwei Seiten: Die (durch-)gefilterte, „einfach-mal-klar-werden-Seite“, und die ausgelaugte, abgefuckte Seite. Beides existiert ja gerade immer neben einander. Ein andauerndes Auf und Ab, oder eben Ying und Yang.

Und genau das kommt hier musikalisch auf die Straße, mit Metalgitarren, Gothic Sounds und wuchtigem Getrommel. Die erste Kostprobe war jetzt der gelungene Einstand, der als Vorbote auf das im Sommer herauskommende Album zu verstehen ist.“

Hier könnt ihr euch das Video anschauen:

Wir bei Time For Metal sind vom ersten Track bereits sehr angetan und sind gespannt, was da noch kommen mag. Also Stay Strong! bis zum nächsten Song und weiteren Infos zu Leached!