Solar Fake: erreichen #4 der deutschen Charts

Solar Fake haben es mit ihrem neuen Album Enjoy Dystopia auf Platz #4 der offiziellen deutschen Album Charts geschafft! Das ist der höchste Charteinstieg, der mit die Chart-Spitze in den obersten Rängen anführt, den Solar Fake hierzulande je erzielen konnten. Die Platte ist am 12. Februar über Out Of Line Music erschienen.

Out Of Line Music kommentieren:

„Wir haben mit einigem gerechnet, aber damit nicht. Wir sind total überwältigt und danken jedem, der ein Album gekauft und diesen unfassbaren Einstieg möglich gemacht hat! Uns fehlen die Worte!”

Seht euch hier das Musikvideo zur aktuellen Single hier an:

Das Team von Out Of Line Music gratulieren der Band ganz herzlich und bedanken sich bei allen Fans, Followern, Freunden und Partnern, die Solar Fake stetig auf ihrem Weg begleiten.

Solar Fake Line-Up:

Sven Friedrich – Vocals

André Feller – Keyboards, Bass

Jens Halbauer – Drums

