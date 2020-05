Legal High: veröffentlichen Albumdetails und Teaser

Die Offenburger Band Legal High hat die Arbeiten zu ihrem neuen Album Rough ReBoot abgeschlossen. Veröffentlicht wird das in den PEAK Studios gemixt und gemasterte Werk der Alternative-Rocker am 26.06.2020 via First Row Records.

In den nächsten Wochen wird die Band, die mittlerweile nur noch aus den beiden Musikern Simon Weber (Sänger, Songwriter, Gitarre, Piano) und Alexander “Äxl” Schmider (Leadgitarre) besteht, mehrere Videos präsentieren.

Einen kleinen Vorgeschmack auf das Album liefert der Teaser, der heute der Öffentlichkeit vorgestellt wird:

Heute wird zudem bereits das Artwork und die Tracklist bekannt gegeben.

LOVE – HATE – DESTROY …

… sind die Sinnbilder des zweiten Studioalbums Rough ReBoot und sollen die Dynamik und die Entstehung der einzelnen Songs beschreiben. Drei Jahre (seit 2017) wurde an Sound und Songs akribisch gearbeitet.

Rough ReBoot – Tracklist:

1. Out Of Control

2. Shoot To Kill

3. The Pact

4. Fire

5. Fly

6. Get Up

7. Tale Of Old

8. Kilmister

9. Electrify

10. Fucking Metal

11. c17h21no4

12. Mrs Mumble

13. Cry

14. …

https://www.facebook.com/legalhighband