Legal High: veröffentlichen neues Video „Fly“

Legal High stehen mit ihrem neuen Album Rough ReBoot in den Startlöchern. Die Offenburger Band wird das in den PEAK Studios gemixte und gemasterte Werk am 26.06.2020 via First Row Records veröffentlichen.

Die aus den beiden Musikern Simon Weber (Sänger, Songwriter, Gitarre, Piano) und Alexander “Äxl” Schmider (Leadgitarre) bestehende Band präsentiert aktuell den nächsten Track Fly. Als spezieller Gast für diesen tollen Song konnte die Sängerin Morgan Bambey gewonnen werden. Zudem begleitet Max Bambey die Band am Kontrabass.

Die starke Ballade Fly wurde von Marc Hamill produziert und ist die zweite Single des Albums Rough ReBoot.

Hier geht es zum: Albumtrailer Rough ReBoot

LOVE – HATE – DESTROY …

… sind die Sinnbilder des zweiten Studioalbums Rough ReBoot und sollen die Dynamik und die Entstehung der einzelnen Songs beschreiben. Drei Jahre (seit 2017) wurde an Sound und Songs akribisch gearbeitet.

Rough ReBoot – Tracklist:

1. Out Of Control

2. Shoot To Kill

3. The Pact

4. Fire

5. Fly

6. Get Up

7. Tale Of Old

8. Kilmister

9. Electrify

10. Fucking Metal

11. c17h21no4

12. Mrs Mumble

13. Cry

14. …

https://www.facebook.com/legalhighband