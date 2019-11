Legion Of Bokor: #Digital_Life überall erhältlich

Man nehme traditionellen Hardrock und verbinde ihn mit Schwermetall-Elementen verschiedenster Prägung, füge eine zeitlos-elegante Prise Rock ’n‘ Roll hinzu und vergesse dabei aber nicht auf treibende Riffs und fette Double Bass Attacken. Dazu wunderbar melodiöse Gitarren Soli auf der einen und fieses Screaming auf der anderen Seite.

Angereichert mit engagierten Lyrics, (gesellschafts-)kritisch, aber nicht wertend, mit literarischen und philosophischen Referenzen.

Fertig ist ein ebenso einzigartiger wie qualitativ hochstehender Mix mit Zitaten und Verweisen von Skunk Anansie bis Ludwig Wittgenstein, von Judas Priest bist Douglas Adams. Und noch viel mehr.

Oder kurz gesagt: Das neue, zweite Album der Wiener Band Legion Of Bokor mit dem treffende Titel #Digital_Life!

Aufgenommen wurde das Meisterwerk in den renommierten Hinterhof Studios von Andi Baum (Drums), Norbert Leitner (Bass, Vocals) und Randy Reed (Guitars). Produziert von Norbert Leitner und Randy Reed. Das passende Artwork stammt von D’Arc Design.

Sattes Namedropping also, das die 2010 von verdienten Recken der heimischen Szene gegründete Band aber gar nicht nötig hätte. Ganz ohne großes Label organisierte man aus eigener Kraft bereits mehrere erfolgreiche Tourneen durch halb Europa, zahlreiche Festival- und Fernseh-Auftritte oder Support Shows für ex-Iron Maiden-Legende Paul Di Anno, House Of Lords uva.

Den damit aufgebauten exzellenten Ruf festigte das Quintett 2014 mit dem selbst betitelten Debütalbum, das weit über die Landesgrenzen hinaus sehr gut angenommen wurde, von den internationalen Fachmagazinen genauso wie von der stetig wachsenden Fan-Schar.

Diese kommt nun endlich in den Genuss des langerwarteten Nachfolgers. #Digital_Life wurde am 13. September 2019 veröffentlicht und natürlich auch dort wieder ausgiebig vorgestellt werden, wo sich die fünf Herren von Legion Of Bokor am wohlsten fühlen:

Auf den Bühnen dieser Welt – watch out!

#Digital_Life Tracklist:

1. Digital Age (Instrumental Intro)

2. #Digital_Life

3. Into The Sink

4. The Day I Killed Chuck Norris

5. Change It

6. The Finest Brand

7. Love Song In Bitch Minor

8. Head First

9. Hell Of A Fight

10. Creature Of Brutality

11. Automated Universe

Man nehme Musiker, die gemeinsam Unmengen an Bühnenerfahrung in den verschiedensten Rock- und Metal-Richtungen mitbringen. Man nehme einen fetten Sound, treibende Beats und eingängige Refrains, die dem Publikum ordentlich in den Arsch treten. Man nehme einen vielseitigen Gesang, der keine Wünsche offenlässt.

Und schon hat man die perfekte Rock-Show namens Legion Of Bokor!

2010 in Wien gegründet, ist die Band sowohl eine Bank als Anheizer für internationale Top-Acts als auch ein verlässlicher Headliner, der jede Location in Zombietown verwandelt.

2014 veröffentlichte die Band ihr erstes Album mit dem Titel Legion Of Bokor auf Terrasound Records. Darauf folgten positive Rezensionen von Metal-Magazinen quer durch Europa sowie eine Tour durch Polen, das Baltikum und Finnland, die der Band eine anständige Fanbase eingebracht hat. 2017 folgte eine Tour durch Tschechien und die Slowakei.

Line-Up:

The Mosh – Vocals

Randy Reed – Guitar

Hare Hotter – Bass

LX – Drums

www.facebook.com/LegionOfBokor