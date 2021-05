Leise War Gestern – Podcast: Daniel Kuhlemann der Band Tenside im Interview und Themenroulette

Folge 28

Streams

Anhören:

Spotify: hier Apple Podcasts: hier Breaker: hier Google Podcasts: hier Overcast: hier Pocket Casts: hier Radio Public: hier Anchor.fm: hier Shownotes

Moin und juten Tach zur achtundzwanzigsten Folge Leise War Gestern – der Time For Metal Podcast.

Die Gäste

Mit Daniel Kuhlemann haben wir jemanden zu Gast, den wir bereits mehrfach wegen seiner Band (Tenside) und seines Labels (Ivory Tower Entertainment) interviewen durften. In dieser Folge sprechen wir über das aktuelle Release Glamour & Gloom, darüber, welche Einflüsse die aktuelle Krise auf die Band und die Arbeiten im Label haben und natürlich spielen wir eine Runde unseres legendären Themenroulettes. Thematisch schweifen wir gefühlt in keiner anderen Folge so spannend in das Thema Politik und Musik ab und schaffen es auch ein wenig, die persönliche Meinung aller Anwesenden herauszukitzeln.

Moderatoren

Kai R. (Chefredakteur, technische Leitung Magazin und Podcast-Moderator)

Sebastian S. (Redakteur und Podcast-Moderator)

Wann erscheint die nächste Folge?

Dienstag, den 25.05.2021

Link zur Playlist: hier