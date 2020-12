Leise War Gestern – Podcast: Interview mit Jan Müller (A Chance For Metal – über das Festival, 15 Jahre ACFM und ein Ausblick in die Zukunft)

Anhören: Spotify: hier Apple Podcasts: hier Breaker: hier Google Podcasts: hier Overcast: hier Pocket Casts: hier Radio Public: hier Anchor.fm: hier

Shownotes

Moin und juten Tach zur achtzehnten Folge Leise War Gestern – der Time For Metal Podcast. Der Gast

Zu Gast ist heute der Festivalmacher, Recordlabel- und Pommesgabeling-Chef Jan Müller. Im Gespräch fokussieren wir die aktuelle Situation aus Sicht eines Festivalveranstalters. Blicken in die Zukunft des A Chance For Metal-Festivals und sprechen darüber, was das Wort „Pommesgabeling“ für Jan bedeutet. Innerhalb der Folge sprechen auch über die Zusammenarbeit mit Metal.Only und was A Chance For Metal, Hatred und die Stadt Rüsselsheim damit zu tun haben. Doch das Beste an allem ist, dass hinter A Chance For Metal die gleiche Motivation steckt wie hinter Time For Metal – der Metalfan – und das merkt man in jedem Satz.

Moderatoren

Kai R. (Chefredakteur, technische Leitung Magazin und Podcast-Moderator)



Wann erscheint die nächste Folge

Dienstag den 05.01.2020