Leise War Gestern – Podcast: Torrential Rain (Underground Award 2021, aktuelle Videos und was ist wichtiger Singles oder Alben?)

Moin und juten Tach zur siebenundzwanzigsten Folge Leise War Gestern – der Time For Metal Podcast.

Die Gäste

Mit Torrential Rain haben wir in dieser Folge die diesjährigen Gewinner des Time For Metal Underground Awards 2021 bei uns zu Gast. In unserer Folge sprechen wir über die Singles Home Alone, Time Will Tell und darüber, was die Band neben der Bühne gerade macht. Zusätzlich spielen wir eine Folge Torrential Talk – eh – Themenroulette und sprechen darüber, was wichtiger ist – Singles oder Alben. Als Outro wünschten sich Chriss, Dario, Domi und Gordy mit Alexander Marcus „Schwimm Nicht So Weit“ den bisher untypischsten Song für einen Metalpodcast. Wir wünschen fröhliches Ohrenbluten – denn Leise War Gestern!

