“Auch live eine Ausnahmeband“

Artist: Leprous

Herkunft: Oslo, Norwegen

Album: Live At Rockefeller Music Hall

Spiellänge: 1:43:42 Stunden

Genre: Progressive Metal

Release: 25.11.2016

Label: InsideOut Music

Link: https://www.facebook.com/leprousband und http://www.leprous.net/

Bandmitglieder:

Gesang und Keyboard – Einar Solberg

Gitarre und Gesang – Tor Oddmund Suhrke

Gitarre und Backgroundgesang – Øystein Landsverk

Bass und Backgroundgesang – Simen Børven

Schlagzeug – Baard Kolstad

Tracklist:

CD1:

The Flood Foe Third Law Rewind The Cloak Acquired Taste Red Slave

CD2:

The Price Moon Down The Valley Forced Entry Contaminate me

Wer die norwegische Band Leprous schon einmal live erleben durfte, weiß, dass sie immer eine grandiose Show abliefern. Die einzelnen Bandmitglieder sind auf den Punkt genau topfit und absolut präsent, und das Bühnenbild rundet diesen audiovisuellen Eindruck perfekt ab. Nach den vier veröffentlichten Alben Tall Poppy Syndrome, Bilateral, Coal und The Congregation erschien am 25.11.2016 mit Live At Rockefeller Music Hall endlich das erste Live-Album der Band, das während einer Show am 04.06.2016 in der Heimatstadt der Band, Oslo, aufgezeichnet wurde. Während dieser Show konnten Leprous auch einige besondere Gäste auf der Bühne begrüßen, so z. B. Ihsahn, den ehemaligen Schlagzeuger Tobias Ørnes Andersen und den Violinisten Håkon Aase.

Frontmann Einar Solberg erklärt zu diesem Album:

“We’ve been perfecting our live shows over many years, and we felt we were finally ready to eternalize it on a live release. LEPROUS is very much a live band, and therefore a live recording seemed like a good idea. I would not say we’re closing a chapter with this release, but rather showing what we’ve become. Not only as a studio band, but especially as a live band. That being said, we’re a band who’s always looking forward and we will continue to do so. We’ve been building our live show through many years, and this release is definitely a testimony to that.”

Was die Setlist betrifft, haben sich die Männer von Leprous auch richtig Gedanken gemacht, denn sie wollten mit ihren Songs eine besondere Atmosphäre erschaffen, die durchgängig und konsistent sein soll. Darum wurde sogar ein Song wieder von der Setlist gestrichen, der normalerweise zum Standardprogramm gehört, hier aber nicht in das Konzept gepasst hätte. Diese Gedankenarbeit hat sich definitiv gelohnt, der stimmungsvollen Achterbahnfahrt kann man sich auch nicht entziehen, wenn man, wie ich, nur die Standard-2CD-Version hört.

Von der grandiosen Bild- und Tonqualität konnte man sich ja schon über die bereits veröffentlichten Videos überzeugen. Zuständig dafür waren Costin Chioreanu (Video), David Castillo (Aufnahme/Mix Audio) und Tony Lindgren von den Fascination Street Studios, der das Mastering der Audioaufnahmen übernommen hat.

Live At Rockfeller Music Hall erschien in folgenden Formaten: Ltd. Edition DVD+2CD Digipak im Slipcase (fast vier Stunden Spiellänge), Standard DVD (Über zwei Stunden Spiellänge), Standard 2CD Jewelcase (Über 100 Minuten Spiellänge), Gatefold 3LP+2CD (Über drei Stunden Spiellänge) und als Digital Album (100 Minuten Spiellänge). Zum Track The Third Law, einem meiner Favoriten, gibt es hier das Video:

Leprous - Live At Rockefeller Music Hall Fazit: Da ich schon das Glück hatte, bei einem Konzert von Leprous dabei gewesen zu sein, weiß ich, welch ein intensives und auch schweißtreibendes Ereignis das nicht nur für die Band ist. Dieses Gefühl kann man natürlich, egal bei welcher Band, nicht vollständig, aber zumindest ansatzweise immer besser im Video rüberbringen. Hier kann man der Instrumentalfraktion dann auch mal aus nächster Nähe auf die Finger schauen. Bei dieser Ausnahmeband lohnt sich aber wohl jedes Format. Ich werde mir definitiv noch die DVD-Edition gönnen. Anspieltipps: Man sollte sich das Konzert als Ganzes gönnen, da ist keine Minute vergeudet Heike L. 10 2016-12-20 10 Gesamtwertung Leserwertung: ( 0 Votes) 0.0

Kommentare

Kommentare