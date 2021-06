LeRa: veröffentlichen Video zur 1. Single „The Way Of A Champion“

Diese Rocklady aus der Slowakei hat den Dreh raus!

Auf den ersten Blick eine sanft anmutende Blondine, kann sich Neuentdeckung LeRa auf einen Schlag in die kompromisslose Frontfrau und charismatische Sängerin einer harten Rockband verwandeln.

Zu bewundern im Video zur Debüt-Single The Way Of The Champion, die am 25. Juni erschien, hier zu sehen:

„Ich schrieb den Song ursprünglich als Hymne für die Kick-Box-Weltmeisterschaft (W5), aber dann erkannte ich die viel größere Bandbreite und Strahlkraft dieses Liedes“, sagt die Musikerin über ihren Song. Die Erkenntnis, dass ihr Message weit mehr als „nur“ ein Sport-Song ist, sondern sich in seiner Kernaussage an alle Menschen richtet, erwuchs vollends, als sie das Video mit drei sehr unterschiedlichen Charakteren, und sich selbst in der Hauptrolle, drehte.

Dort gibt es die slowakische Choreographin Michaela Motlochová zu entdecken, die Balletttanz in einem ganz unerwarteten, untypischen Alter vollführt. Dazu kommt der bekannte slowakische Weltenbummler János Onódi, der sich Zeit seines Lebens ständig „auf Achse“ befindet.

Das bekannteste Gesicht im Video gehört freilich Gábor Borávós (alias Beast), dem berühmten Mixed Martial Arts (MMA)-Kämpfer, der aus weltbekannten Octagon Fighting Academy in Bratislava stammt.

Der Song wird dominiert von harten Gitarren, explosiven Drums und LeRas dynamischem Gesang. „Dieses Lied hat eine tiefe Bedeutung für mich“, so LeRa. Denn: „Das Thema der Nummer spiegelt meine Lebenseinstellung wider -gib niemals auf, verbiege dich nicht und genieße dein Leben, auch wenn es immer wieder mal Schweiß, Blut und Tränen kostet. Bleib dir einfach selbst treu“, so das Motto der attraktiven Texterin und Co-Komponistin.

Getreu ihres eigenen Mottos, folgte LeRa voller Hingabe ihrem Traum, richtete sich ein eigenes Studio ein, um sich in Ruhe und unabhängig der Arbeit am Debüt-Album (VÖ 03.09.2021) widmen zu können und entschied dann, englische Texte zu schreiben, um international durchstarten zu können.

Das Ergebnis kann sich sehen und hören lassen: Mit The Way Of A Champion, einem ambitionierten Rock-Hammer, legt LeRa gleich mächtig los! Ein ausdrucksstarker Titel mit motivierendem Spirit, der nicht nur Fans moderner Rockmusik erreicht, sondern ganz allgemein Menschen mit Ambitionen abholt und berührt.

LeRa erklärt: „Ich mag nicht nur das Singen selbst. Ich liebe es, an Stücken zu experimentieren und an Sounds zu feilen, gerne auch genre-übergreifend. Deshalb schreibe ich meine Musik und Texte auch selbst, oder bin zumindest in großen Teilen kreativ involviert, wenn enge Vertraute von mir etwas für mich schreiben.“

Und so sagt LeRa: „Ich freue mich schon jetzt auf das neue Album!“. Erscheinen wird es Anfang September, „und jeder Song behandelt einen Teil meines Lebens. Phasen, dynamische Veränderungen, Meinungen, meine Entwicklung.“

Das Album enthält, neben typischen Rocksounds, einige überraschende Einflüsse. Inhaltlich, so verrät LeRa, „wird es sich um Themen wie Liebe und Hass drehen, um harte Gefühle, aber auch um moderne Ansichten auf die Welt, und wie ihre stetigen Veränderungen uns nachhaltig beeinflussen und prägen.“

LeRas Vorschlag: „Lasst uns alle unsere individuellen Wege einschlagen, jeder auf seinen ureigensten Champions-Weg!“

Mehr Infos unter:

www.lera.sk

https://www.facebook.com/leramusicofficial