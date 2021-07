LeRa: veröffentlicht Debüt-Album „Bird´s Eye View“ am 10.09.2021

LeRa, die neue, hübsche Rockröhre mit der heiseren, verführerischen Stimme und dem unwiderstehlichen Temperament, startet mit ihrem Debütalbum Bird´s Eye View (VÖ: 10.09.21) in der Rockszene durch!

Die einzigartige Stimme des blonden Dynamits aus der Slowakei und die unkonventionellen Songarrangements versprechen ein außergewöhnliches musikalisches Erlebnis für alle Fans guter, harter Rockmusik. Das Album enthält zehn brandneue Songs und lässt eine frische Brise durch das Rock-Genre wehen.

LeRa gibt der Musik, den besonderen Gesangsharmonien, aggressiven Gitarren und donnernden Drums den Raum, den sie brauchen. Das wichtigste Element in diesem Konzept und auf dem Album ist jedoch LeRas Stimme, mit der sie perfekt spielt. Ob sanft und sexy, rau und wild oder screamend – LeRa beherrscht alle Facetten.

Dabei scheut die Newcomerin auch keine kontroversen Themen und kritisiert in ihren Songs I Need To Hate You oder Fight For Your Rights die Gesellschaft – insbesondere wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen und wie leicht wir uns manipulieren lassen.

Das harte weibliche Statement über die Enttäuschung einer Liebe ist zweifellos der Song Last Day, für den sie auch einen kontroversen Videoclip drehte. Und I Am Ok, welcher eher unkonventionell komponiert wurde, überzeugt mit einem leichten, sommerlichen Touch. Dieser Song sticht etwas aus dem Rock-Genre heraus, er wird dennoch Fans finden, die sich mit der positiven Message identifizieren können.

Die einzige Ballade auf dem Album heißt Divorce. Darin lässt LeRa ihren Gefühlen freien Lauf und schreibt aufrichtig über ein emotionales Gespräch mit Gott. Es ist ein sehr persönliches Statement der Sängerin über die schwierigste Zeit ihres Lebens.

Zu den fröhlicheren Liedern, die vor allem bei Live-Konzerten und Festivals Anklang finden könnten, gehören die Songs Johnny The Best, der mit einem Reggae-Rock-Sound daherkommt, und natürlich der Song Cynical, in dem LeRa ihr Gesangspotenzial voll ausspielt. Erwähnenswert zudem: Catwalk, in dem sich der Sexappeal von LeRas Stimme perfekt mit der dynamischen Aggressivität von Musik und Arrangements mischt.

Nach der ersten Single aus dem Album, The Way Of The Champion, wird mit der zweiten Single Burn am 13. August ein weiterer echter „Rocker“ aus dem Album ausgekoppelt. Ein mitreißender Song, der – dank eines starken und einprägsamen Refrains – durchaus Hitpotenzial hat.

Das Album Bird’s Eye View kommt dann am 10. September und wird über das Label Gloss ART veröffentlicht.

Bird’s Eye View Tracklist:

1. The Way Of The Champion

2. Burn

3. Cynical

4. Johnny The Best

5. I Am Ok

6. Catwalk

7. I Need To Hate You

8. Last Day

9. Divorce

10. Fight For Your Rights

Mehr über LeRa:

www.lera.sk

https://www.facebook.com/leramusicofficial