Letters From The Colony: präsentieren surreales Musikvideo zu ihrer ersten Single ‚Erasing Contrast‘ und starten Vorverkauf

Am 16. Februar entführen die Progressive Extreme Metal Architekten LETTERS FROM THE COLONY mit ihrem Debütalbum »Vignette« in eine verworrene Welt aus Math Metal, Deathwalzen und komplexen Shoegaze-Momenten. Nach der Verkündung ihres Vertragsabschlusses mit Nuclear Blast herrschte eine Ruhe vor dem Sturm, doch jetzt präsentieren die fünf jungen Schweden aus Borlänge ihr erstes Musikvideo, das sofort mit surrealistischer Intensität packt. Schaut euch den Clip zu der neuen Single ‚Erasing Contrast‘ hier an:

Sänger Alexander Backlund kommentiert:

„Wir sind stolz, die erste Single unseres Debütalbums »Vignette« veröffentlichen zu können. ‚Erasing Contrast‘ wurde kurz nach meinem Einstieg in die Band fertiggestellt und ist in vielerlei Hinsicht der Song, der für uns alles in Bewegung gesetzt hat. In dem Text, der mein erster musikalischer Beitrag war, dreht es sich um das Phantom-Selbst, das uns alle heimsucht – unser ideales Selbstbild, wie wir oder andere es wahrnehmen. Wir alle werden als unbeschriebenes Blatt geboren, aber während unseres Lebens konstruieren wir nach und nach eine falsche Perspektive.

Wir vergleichen unaufhörlich unsere Siege und Misserfolge mit vorgeschriebenen Lebensbildern, die uns von den Medien oder von unseren Mitmenschen aufgezwungen werden. Von Geburt an erzählt man uns von all den Dingen, die wir sein könnten – aber in unserer Welt erreichen nur wenige den Platz der Starken, während die meisten von uns mit unaufgeschöpftem Potenzial stirbt. Unser Selbstbild steht immer im Gegensatz zu all den Dingen, die wir hätten erreichen können, wenn wir einen anderen Weg gewählt hätten. Das liegt in der Natur von uns Menschen. Es ist ein inhärenter Fehler in unserer Denkweise, dass Unternehmen und religiöse Gruppen gerne ausbeuten. Habe nichts, wünsche dir nichts, nimm nichts an, gar nichts… außer unser Album »Vignette«. Davon solltet Ihr euch unbedingt ein Exemplar kaufen.“

Zudem enthüllt die Band heute die Trackliste des neuen Albums, das von Jens Bogren (DIMMU BORGIR, OPETH, PARADISE LOST) gemastert wurde und eine Gesamtspiellänge von über 55 Minuten erreicht:

01. Galax (8:20)

02. Erasing Contrast (4:49)

03. The Final Warning (5:57)

04. This Creature Will Haunt Us Forever (1:38)

05. Cataclysm (4:59)

06. Terminus (6:53)

07. Glass Palaces (6:37)

08. Sunwise (4:14)

09. Vignette (12:12)

Im gleichen Atemzug startet die Band den Vorverkauf zu »Vignette«, also bestellt hier die physischen und digitalen Editionen des Albums vor:

http://nblast.de/LFTCVignette

Oder downloaded bzw. streamt die neue Single hier:

http://nblast.de/LFTCErasingContrast

LETTERS FROM THE COLONY bilden die Schnittmenge zwischen Perfektion und Wahnsinn, Experimentierfreudigkeit und virtuoser Instrumentenbeherrschung. Sie liefern hochkomplexe Songs voller Brachialität und progressiven Strukturen im Stile von MESHUGGAH, OPETH oder GOJIRA und scheuen auch nicht davor zurück, mit der Gitarre Saxophon zu spielen. 2018 öffnet sich die Tür zu einer komplett neuen Nische des technisch anspruchsvollen Extreme Metals.

LETTERS FROM THE COLONY sind:

Alexander Backlund – Vocals

Sebastian Svalland – Guitar

Johan Jönsegård – Guitar

Emil Östberg – Bass

Jonas Sköld – Drums

—

Mehr Infos:

www.facebook.com/lettersfromthecolony

www.instagram.com/lettersfromthecolony

www.nuclearblast.de/lettersfromthecolony

