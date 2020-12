Letzte Instanz: Violin Rock Band zieht Resümee des Coronajahres und veröffentlicht Weihnachts-Coversong

Wenn die Geige unter der Kreissäge landet, muss bald Weihnachten sein. Das Coronajahr 2020 neigt sich langsam, aber sicher dem Ende entgegen, auch wenn ein Ende der Krise längst noch nicht in Sicht ist. Für viele Bands und Künstler geht dennoch das schlimmste Jahr, mit all seinen Konzertverboten und fehlenden Einnahmen, der gesamten Karriere zu Ende und viele fiebern aktuell voller Hoffnung der Zukunft entgegen.

Die Dresdener Violin Rocker Letzte Instanz ziehen nun ein Resümee: „Das verrückteste Jahr unserer Bandgeschichte geht zu Ende und noch nie haben wir mit so viel Hoffnung in ein neues Jahr geschaut. Wir sind frohen Mutes, 2021 wieder auf einer Bühne vor Menschen stehen zu können und uns die Seele aus dem Leib zu rocken. Wir sind dankbar für alle musikalischen und geschäftlichen Partner, die nach wie vor an unserer Seite stehen. Und vor allem sind wir unseren Fans dankbar, die uns so viel Mut in dieser Zeit gemacht haben, dass wir davon beflügelt ein tolles neues Album schreiben. Und wir sind dankbar, dass Veranstalter die Kraft haben, für 2021 Festivals zu planen und unser Sommerkalender nun schon gut gefüllt ist. Lasst uns alle zusammen die Daumen drücken und respektvoll miteinander umgehen, damit so bald wie möglich Konzerte wieder möglich sind.“

Bleibt zu hoffen, dass die Geige den Videodreh zum Weihnachts-Coversong Christmas In The Old Mans Hat überlebt hat, damit die Jungs um Frontmann Rainer Stefan „Holly Loose“ Hoffmann dann im nächsten Jahr tatsächlich wieder die Bühne rocken können. Bis es so weit ist, solltet ihr mit dem Weihnachtssong gut über die Feiertage kommen.

Für nächstes Jahr dann noch ein Tipp der Band: „Wir möchten vor allem auf das Hock Rock MPS verweisen, auf dem wir zwischen April und Oktober mehrere Auftritte haben werden. Weitere Infos und Karten erhaltet Ihr unter: www.spectaculum.de„