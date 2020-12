Martin Klein: veröffentlicht Europe-Coversong, den wir euch nicht vorenthalten möchten

Corona-Lockdown ist sicherlich für viele, nicht nur in der Veranstaltungs- und Eventbranche, das Unwort des Jahres 2020. Das Coronajahr 2020 war für viele Bands und Künstler und noch viel mehr Menschen hinter den Kulissen, mit all seinen Konzertverboten eine wahre Katastrophe, denn mit jedem geplatzten Konzert fielen die Einnahmen weg. Viele Bands und Künstler mussten sich völlig neu erfinden, um trotz Lockdown mit Streamingkonzerten, Autokino- und Strandkorb-Gigs, speziellem Corona-Merch … etc. ein paar Euro in die leeren Bandkassen zu spülen.

Doch so bitter es auch ist, der Lockdown hatte auch gute Seiten, denn während der konzertlosen Zeit sind eine Menge Cover- und Corona-Songs entstanden, die unter normalen Umständen wohl nie gezockt worden wären. Nun ist hier sicherlich nicht alles Gold, was glänzt, doch die eine oder andere Nummer hat uns nun doch zum Schmunzeln gebracht und hat uns irgendwie über den Corona-Frust hinweg geholfen.

Zum Schmunzeln gebracht hat uns in den vergangenen zehn Monaten vor allem auch ein gewisser Martin Klein, der über seinen YouTube-Kanal eine ganze Reihe witziger Corona-Parodien bekannter Rock- und Metalsongs rausgehauen hat. So wurden in den letzten Monaten AC/DC, Helloween, Manowar, Queen … u.a. durch den Coronawolf gedreht. Martin Klein dazu: „Corona ist immer noch hier, aber wir können uns darüber lustig machen und trotz aller Einschränkungen eine gute Zeit haben.“

Nun macht Martin allerdings Hoffnung, denn er hat den letzten Countdown angezählt. Sollte nun tatsächlich Schluss mit lustig sein? Wie auch immer, The Final Lockdown (Europe – The Final Countdown) wollten wir euch nicht vorenthalten.