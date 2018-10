Am 14. Dezember 2018 wird das neue Album der Metal Band Level Fields 1104 auf CD veröffentlicht. Der Vorverkauf beginnt am 30. November 2018.

Wie freuen uns, Level Fields bei Pure Steel Records begrüßen und ihr Debütalbum veröffentlichen zu dürfen. Bereits 2015 veröffentlichten die nicht ganz unbekannten Musiker ihr erstes Demo unter diesem Banner. Seitdem fiebert nicht nur der Underground auf die Veröffentlichung dieses Werkes hin.

Level Fields sind eine der hoffnungsvollsten neuen Bands der letzten Jahre und der Zusammenschluss einer deutsch-amerikanischen Freundschaft. Am Gesang treffen wir einen alten Bekannten von Autumn Hour, Non Fiction, Watchtower und Hades wieder: Alan Tecchio. Am Bass konnte man Clint Arent von Autumn Hour gewinnen. Die weiteren Musiker sind ebenfalls keine Unbekannten: Sowohl Songwriter und Gitarrist Marco Ahrens als auch Schlagzeuger Andreas „Theo“ Tegeler kennt der Musikliebhaber von Poverty’s No Crime. Tegeler trommelt außerdem bei Life Artist und den Label-Kollegen von Bleeding.

Das Debüt mit dem Titel 1104 enthält acht Kompositionen, die jeden Metal-Fan begeistern dürften. Die Bandbreite reicht von doomigen, schleppenden Elementen à la Non Fiction bis zu Songs mit Einflüssen aus Thrash-, Prog- und US-Metal. Level Fields haben ein außergewöhnliches Stück Musik erschaffen!

Tracklist:

1. Disowned

2. Truth Bringer

3. Enough

4. Get Over It

5. Womb To Tomb

6. Growing Old

7. ReMarquezable

8. Extra 1104

Line-Up:

Alan Tecchio – vocals

Marco Ahrens – guitars, bass, keyboards

Clint Arent – bass

Andreas „Theo“ Tegeler – drums

Coverartwork:

Augusto Peixoto – https://www.artlimited.net/31943

www.facebook.com/LevelFieldsFanPage/

