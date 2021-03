Liktjern: unterschreiben bei Folter Records

Wenn ihr denkt, die 90er-Black-Metal-Welle hätte schon all ihre Schätze preisgegeben, liegt ihr falsch. Liktjern wurden 1996 gegründet, meldeten sich aber erst 2009 mit einer EP kurzzeitig in der Öffentlichkeit. Die meiste Zeit agierten sie im Schatten, doch 2021 ist es endlich an der Zeit. Die norwegischen Black Metaller haben ihr Debütalbum fertiggestellt und jüngst beim Berliner Label Folter Records unterschrieben, die das Werk in der zweiten Jahreshälfte veröffentlichen werden. Was ihr erwarten dürft? Norwegischen Black Metal mit einer deutlichen 90er Note und Atmosphäre.

Alle weiteren Infos zu Liktjern:

https://www.facebook.com/Liktjern

https://www.facebook.com/FolterRecordsGermany

Quelle: Metal Promotions