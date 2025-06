LOK-Garten 2025: die besondere Umsonst & Draußen Konzertreihe im Garten des LOK Kulturzentrums in Jever

Im Juni und im August 2025 lädt das LOK Kulturzentrum Jever wieder freitags zum LOK Garten ein. Im Mittelpunkt steht die Musik, die auf der Außenbühne – einem restaurierten Güterwagen – dargeboten wird. Sollte das Wetter wider Erwarten nicht mitspielen, können die Konzerte auch in den Saal im alten Lokschuppen verlegt werden. Das Konzert-Team hat dieses Jahr ein besonders erlesenes Musik-Programm zusammengestellt, das ausgewählte Bands aus der Region, ganz Deutschland und sogar den USA umfasst. Der Eintritt ist bei allen Konzerten frei, für Spenden an die Bands geht ein Hut herum. Neben der Musik geht es auch im LOK Garten um Begegnung und Geselligkeit. Das ehrenamtliche Team des LOK Kulturzentrum bietet dazu eine feine Auswahl an kalten Getränken an. Darüber hinaus wird es auch die Möglichkeit geben, etwas zu Essen zu kaufen. Wer sein Picknick selbst mitbringen möchte, darf auch die eigenen Speisen gerne im Biergarten verzehren. Für Kinder gibt es zudem die Gelegenheit, sich künstlerisch zu betätigen.

Fr. 20.06. Loch Lomond und Completions (Indie-Folk aus Portland/Oregon)

Loch Lomond aus Portland/Oregon machen auf Ihrer zwölften Europa-Tour Station im LOK Garten. Die Indie Folk Band, in der Gründer Ritchie Young einige der talentiertesten Musiker*innen Portlands um sich versammelt, veröffentlicht im Frühjahr 2025 eine Split-Vinyl mit der ebenfalls aus Portland stammenden Band Completions, die sie im Sommer auf der gemeinsamen Tour präsentieren werden. Hush Records wird die Musik auf der Platte auch in digitaler Form veröffentlichen.

Bekannt wurde Loch Lomond spätestens mit dem Song Wax And Wire, der ein Youtube Video mit dem Mountainbiker Danny MacAskill untermalt, das über 40 Millionen Mal gesehen wurde. Kürzlich wurde die Band beauftragt, vier Songs zum Soundtrack für das Oscar-nominierte Stop-Motion-Meisterwerk The Boxtrolls von Laika Studios beizusteuern. In über 20 Jahren Bandgeschichte haben Loch Lomond sich beständig weiterentwickelt. Die Musik auf ihren bislang neun Alben verkörpern den Geist des Erforschens und des Wachstums, der durch eine langfristige, auf Verbundenheit basierende Beziehung ermöglicht wird. Die neuen Songs haben ihre kreativen Wurzeln dort, wo sie entstanden sind – in sommerlichen Hinterhöfen, halbverwilderten Gärten und einem gemütlichen Wohnwagen mit herumlaufenden Hühnern. Die Instrumentierung spiegelt die Folk-Anfänge der Gruppe wider, mit einem Fundament aus Gitarre und Klavier, das liebevoll durch Glockenspiel, Cello und weiter Details ergänzt wird. Ritchie Youngs Stimme treibt die Songs mit ihrer kraftvollen Bandbreite und ihrem einzigartigen Timbre voran, getragen von den unvergesslichen Gesangsharmonien, für die die Band bekannt ist. Completions ist das Soloprojekt von Shawn Alpay, der als Cellist in vielen Projekten mitgewirkt (u.a. Father John Misty, Sleater-Kinney, Whitney und How To Dress Well) und viele Jahre als Produzent und Tontechniker bei Tiny Telephone in San Francisco gearbeitet hat. Der Name soll ihn daran erinnern, Sachen zu Ende zu bringen. 2022 hat dann auch sein erstes Album I Needed Help fertiggestellt, für das er Freunde von Death Cab for Cutie, Beirut und Laura Stevenson gewinnen konnte. Die entscheidende Wendung in seinem Leben war jedoch die Geburt seines Kindes Marlow. Alpays Texte waren schon immer sehr nachdenklich, in seinen neuesten Werken, in denen es um das zweischneidige Schwert der emotionalen Vererbung, die Auswirkungen von Burnout auf eine neue Ehe und die geistige Gesundheit lieber Freunde geht, ist ein tieferes Gefühl von Transparenz und Empathie zu spüren. Und natürlich gibt es auch einen Song über Marlow.

Fr. 27.06. The Great Faults (Indie-Rock aus Mülheim/Ruhr)

The Great Faults sind ein Duo aus Mülheim an der Ruhr, das auf der Bühne ihre Instrumente wechselt. Von rockigen Indie-, bis zu bluesigen Piano-Songs, bleiben sie stets ihrem eigenen Stil treu. Bereits 2011 nahmen sie ein Demo in Stockholm auf. Seitdem spielen sie unzählige Konzerte zwischen Oberschwaben und Stockholm. 2026 werden sie ihr fünftes offizielles Studioalbum veröffentlichen! „Großartige Fehler“ (engl. „Great Faults“) [ˈɡɹeɪt faʊ̯lts] Ursprünglich ungewollte Ereignisse, die aufgrund ihrer Zweckerfüllung Bestand halten. Durch dieses Phänomen sind u.a. Erfindungen wie Penicillin, Batterien und Kaffee entstanden. Sowie Songs.

Fr. 15.08. Lioba (Pop aus Hamburg)

Lioba hat die besondere Gabe, die Seelen der Menschen zu berühren. Das Strahlen der Sängerin zieht alle in ihren Bann. Mit ihrer charismatischen Stimme bringt sie eine besondere Tiefe auf die Bühne, die sie mit ihrer leichten Art zwischen den Songs wieder auflockert. Ob letztes Jahr im Lokschuppen oder jetzt im Garten – die Zuhörenden öffnen sich für ihre Geschichten und finden Zugang zu ihren eigenen Emotionen. Ihr Debüt-Album Magnolia ist ein starkes Zeugnis für Liobas persönliches und musikalisches Wachstum und lädt die Menschen ein, ihre rohen Emotionen und ihre tiefgründige Reflexion über die Welt zu erleben. Es ist eine ergreifende Erinnerung daran, dass man, selbst wenn man Fehler gemacht hat, Akzeptanz finden und sich den Weg zu sich selbst ebnen kann. Derzeit arbeitet Lioba zusammen mit Band-Mitglied und Produzentin Mona Reichling an ihrem zweiten Album. Die erste Single The Valley ist im Oktober erschienen. Der Weg in dieses Tal, in dem sie Ruhe und Zuflucht findet, sollte sie jedoch durch schmerzvolle Heilung führen. 2025 kann man die Künstlerin wieder live erleben – dieses Mal im Trio. Piano, Drum-Pad und Bass gepaart mit starker weiblicher Dreistimmigkeit.

Fr. 22.08. Off Course (Pop/Rock aus Wilhelmshaven)

Schon seit Jahren ist Off Course, die Band der Jade-Hochschule, in der Region um Wilhelmshaven dafür bekannt, bei Live-Auftritten zuverlässig für gute Laune zu sorgen. Mit der geballten stimmlichen Power der Sängerinnen und Sänger spielt sich die Band gut gelaunt durch die Musikgeschichte. Von Evergreens wie „Sweet Home Chicago“ oder „Ain´t no sunshine“ über Rock- und Pop-Klassiker („Don´t stop me now“, „Sweet child of mine“) oder Pop, Funk und Soul („Bad Girls“, „Uptowen funk“) – bei ihnen sind genre-übergreifend viele beliebte Titel zu hören!

Dabei bildet neben den beeindruckenden, oft mehrstimmig angelegten Gesangsparts, die 4-köpfige Bläsergruppe der Hochschulband das Fundament ihres einzigartigen Sounds. Knackige, spritzig arrangierte Hornparts machen mächtig Druck, unterstützt von einer tighten Rhythmusgruppe und an der Gitarre kongenial virtuos ergänzt von dem aus Rio de Janeiro stammenden, glänzenden Gitarristen Guilherme.

Fr. 29.08. Letterbox Salvation (Indie-Rock aus Oldenburg)

Letterbox Salvation machen Indie Rock mit vielen Facetten. Das Duo aus Oldenburg kreiert mit Drums, Gitarren, Bass, Synthesizer und Gesang druckvolle Klangteppiche und sphärische Songs, welche sich auch gerne in Feuerwerke verwandeln. Überraschend, Komplex, Düster und Verliebt. Nach ihrem beeindruckenden Auftritt vergangenes Jahr im LOK, beenden sie den LOK Garten 2025 mit neuen Singles im Gepäck. Alex und Daniel bitten zum Tanz und freuen sich, Euch endlich die Songs zeigen zu können.