Melancholie trifft auf Lebensfreude, Gefühlschaos trifft auf Leichtigkeit: „Hallo Leben“ nimmt uns mit auf eine Reise in‘s Ungewisse, hinein in ein verrücktes Abenteuer, in dem jeder Augenblick sich als unendlich kostbar erweist. Nachdem Ende des vergangenen Jahres die erste Single „Wir sind jetzt“ aus dem Debütalbum „Wir sind“ (VÖ 26.01.2018) von LOKOMOTOR mit dem dazugehörigen Video veröffentlicht wurde, erscheint nun die 2. Single „Hallo Leben“ inklusive brandneuem Video hier zu sehen…

Erhältlich hier: https://lokomotor.lnk.to/halloleben



Immer noch aktuell… das Video zur Single „Wir sind jetzt“, hier zu sehen: https://youtu.be/pibJnmSZEEA

„Ein trotziger Wille zur künstlerischen Freiheit und die brennende Leidenschaft für einen eigenen Klang gepaart mit einer Prise Humor und einer erfrischenden Leichtigkeit sind ein wunderbares Geschenk an die Außenwelt: willkommen, LOKOMOTOR. Ist es Pop? Ja! Ist es Indie? Ja! Ist es Rock? Ja! Denn es ist so viel Liebe in dieser Musik, so viel Freiheit und so viel Kampf, dass man ihr lieber keinen Stempel aufdrücken möchte.“LOKOMOTOR überzeugte auf ihre ganz eigene Weise bereits als Support von Andreas Bourani, Adel Tawil, Mark Forster, den Söhnen Mannheims, Turbostaat uvm…

