Die aus Bristol stammenden Turbowolf veröffentlichen heute ihre neue Single ‘Domino’, die man sich hier anhören kann:

Der Song stammt von ihrem dritten Studioalbum ‘The Free Life’, das am 9. März über So Recordings erscheinen wird.

‘Domino’ ist eine transzendentale Reise in den anarchistischen Punk Ethos von Turbowolf. Ein halsbrecherischer Trip treibender Bässe, eindringlicher Synthesizer und einem geradezu explodierenden Chorus. Ganz in der psychedelischen Tradition Turbowolfs.

Mike Kerr von Royal Blood, der sich den Gesangspart mit Turbowolf Leadsänger Chris Georgiadis teilt, sagt über ‘Domino’: „Ich war von Anfang an Fan von ‘The Wolf‚. Über die vergangenen Jahre wurden wir enge Freunde und einen Song mit ihnen zu singen ist ein wahrgewordener Traum für mich. ‘Domino’ ist alles, was ich als Fan von einem Turbowolf Song will, einige der besten Riffs und dermaßen catchy, dass man das Gefühl hat, seine Ohren würden auf einen alten Freund treffen. Die Sanitäter des Rock n Roll haben es wieder getan.”

‘Domino’ ist bereits die zweite Singleauskopplung aus dem kommenden Longplayer

“The Free Life”. Das neue Album ist ein beschwingtes Meisterwerk, weil Turbowolf sämtliche musikalische Grenzen mit ihrem ungebrochenen Ehrgeiz und positiver Verrücktheit

verschieben und überschreiten.

Bester Beweis ist der extra Albumtrack mit dem Titel ‘Very Bad’, den Turbowolf zu Weihnachten veröffentlichten – HIER kann man sich den Clip dazu anschauen.

Gitarrist Andy Ghosh über die verschiedenen Kollaborationen auf dem Album: “Diese Leute sind unsere Freunde und das bedeutet großen Spaß……und strukturell ist es sehr interessant und eröffnet ganz neue Dimensionen“.

Von der Band selbst produziert und gemischt von ihrem langjährigen Begleiter Tom Dalgety (den die Band ihren spirituellen Anführer und Gott nennt), nutzt “The Free Life” den ‚Wahnsinn’, packt ihn in eine Songsammlung, ändert dann noch mal die Richtung, um sich irgendwo zwischen Psychedelic und Pop wiederzufinden.

The Free Life vorbestellen: http://smarturl.it/TheFreeLife

TURBOWOLF LIVE:

27.03. Köln, MTC

28.03. München, Strom

02.04. Berlin, Musik & Frieden

