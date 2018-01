Kurz vor dem Release ihres neuen Albums „Too Far Gone“ haben CANE HILL einen weiteren Vorab-Track ins Rennen geschickt:

Sänger Elijah Witt über den Song:

„This was a really fun song to write and it probably took us the longest. It’s heavy and catchy all at once. We were trying to go for full on ‚metal epic‘ without over-reaching and I think we did just that.“

„Too Far Gone“ ist der Nachfolger vom 2016er Album „Smile“ und erscheint am 19. Januar via Rise Records. Nach dem Titeltrack „Far Too Gone“, „It Follows“ nun bereits der vierte Einblick. ist der Nachfolger vom 2016er Albumund erscheint am 19. Januar viaNach dem Titeltrack „Lord Of Flies“ und „10 Cents“ istnun bereits der vierte Einblick.

Im Februar werden die Herren außerdem zusammen mit MOTIONLESS IN WHITE in Hamburg, Berlin und Köln zu Gast sein:

02.02.2018: Hamburg – Logo

06.02.2018: Berlin – Musik & Frieden

07.02.2018: Köln – Luxor

„Too Far Gone“ Tracklist:

01. Too Far Gone

02. Lord Of Flies

03. Singing In The Swamp

04. Erased

05. Why?

06. It Follows

07. Scumbag

08. Hateful

09. 10 Cents

10. The End

