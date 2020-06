Long Distance Calling: veröffentlichen Video zur neuen Single „Immunity“

Long Distance Calling, Deutschlands international erfolgreicher Instrumental-Rock-Act, hat kürzlich die Veröffentlichung des siebten Studioalbums How Do We Want To Live? für den 26. Juni 2020 angekündigt.

Heute präsentiert die Band die dritte und letzte Single vor der Albumveröffentlichung. Seht das neue Video zu Immunity hier:

Die Band kommentiert:

„Bitte nehmt euch die Zeit für die dritte Single unseres kommenden neuen Albums How Do We Want To Live?. Der Song heißt Immunity und wir hoffen, dass Euch der Song genauso viel Freude bereitet wie uns!

Das Video ist für uns etwas ganz Besonderes. Ein Teil des Filmmaterials wurde von unserer Community während der Covid-19-Pandemie aufgenommen.

Vielen Dank an alle talentierten Filmemacher da draußen. Einerseits befasst sich das Video mit der Tatsache, dass die digitale Welt, in der wir leben, so viel zu bieten hat, dass wir mit Menschen aus der ganzen Welt kommunizieren und wichtige Informationen austauschen können.

Andererseits werden alle Technologien und digitalen Plattformen missbraucht, um Lügen, Hass und seltsame Verschwörungstheorien zu verbreiten.

Wir sind zwar eine Instrumentalband, aber das kann uns nicht davon abhalten, unsere Stimme gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Homophobie und all den Mist zu erheben, der gerade in diesen seltsamen Zeiten vor sich geht.

Nutzen wir also diesen technischen Fortschritt und diese Krise, um diese Welt zu einem besseren Ort zu machen!