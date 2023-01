Lord Of The Lost: fordern mit dem neuen Video „Leave Your Hate In The Comments“

Lord Of The Lost haben das Jahr 2022 mit der Veröffentlichung ihres achten Studioalbums Blood & Glitter beendet, das am 30. Dezember erschienen ist. Die Band orientiert sich darauf am Synth-Sound der 80er und der Optik des frühen 70er-Glamrocks. Mit dabei sind namhafte Gäste wie Andy LaPlegua, Jasmin Wagner aka Blümchen und Marcus Bischoff.

Wie gewohnt begleiten bildgewaltige Musikvideos das Album. Doch mit der neuen Single Leave Your Hate In The Comments treiben es Lord Of The Lost auf die Spitze. Seht selbst!

Über das zutiefst ironische Video sagt Bandkopf Chris Harms: „Hass im Netz. All diese Kommentare sagen nur etwas über ihre Verfasser und rein gar nichts über die Empfänger der Kommentare. Dennoch war es uns ein Anliegen, mit bitterem Sarkasmus, all den Hatern mal ein Forum zu geben in dem sie sich durch Selbstentblößung im Kommentarfeld ein Denkmal setzen können – ohne dies wirklich zu merken. Ergo haben wir mit Anlauf unser hässlichstes Video zu Leave Your Hate In The Comments abgeliefert!“

